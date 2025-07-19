ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Книжный клуб «Сложно, но можно» - «Трактат по философии для подрастающего поколения»

проспект Ленина, 50, вход 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На встрече книжного клуба продолжится обсуждение книги Андрея Смирнова «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века». Второй отрывок будет посвящен синестезии — феномену восприятия, при котором раздражение одного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями вызывает и ощущения, соответствующие другому органу чувств. Например, когда звук ассоциируется с определённым визуальным образом. На встрече поговоришь о «цветовом слухе» — одной из популярных тем в начале XX века, и о том, какие композиторы и художники были синестетами. Узнаешь о ранних советских исследованиях особенностей человеческого восприятия и о гипнотических опытах Льва Термена. А также будет обсуждение темы светомузыки и познакомишься со свето-живописными инструментами не только в тексте, но будет и просмотр их видео-документации, собранные модератором встречи. Куратор книжного клуба и ведущая встреч — Анастасия Крохалева — историк искусства, художница, ведущий специалист Уральского филиала ГМИИ. Как художница работает со звуком, светом и движением, создает кинетические инсталляции и игры. Отрывок доступен по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1NByXIT0aec3jIvBvRMOUKmnCiG0Twco6/view Вход свободный, по предварительной регистрации.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста