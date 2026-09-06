Возраст 18+
Про событие
Приходи поговорить или помолчать о смерти и умирании. Участники встречаются, чтобы в уважительной обстановке поделиться размышлениями и переживаниями обо всём вокруг смерти и умирания. Такие обсуждения помогают определить для себя ценность жизни. Встречи проходят небольшой группой до 15 человек, участники пьют чай и общаются в пространстве фотографического музея. На встречах нет экспертов, советов и «правильного» отношения к смерти. Приветствуются все участники с разными мнениями и неожиданными вопросами. Могут участвовать лица, которые достигли совершеннолетия. Опоздание возможно только в пределах 15 минут от начала встречи. К сожалению, позже тебя не смогут пустить, так как это помешает другим участникам. Перед встречей ознакомься с принципами: https://vk.ru/topic-229027948_53264997?post=2&clckid=82575b4c
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