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Хэллоуин

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самая страшная, кошмарно крутая и ужасно драйвовая вечеринка этой осени. Надевай свой костюм, бери с собой друзей, приходи заряжаться громким звуком. Пугающе мощного музла весь вечер раздают: — GANDERBERG — Хорея — ЕСЛИ!? — Самокаты — ЖиРнаЯ БерЁза!!!

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