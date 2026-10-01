Самая страшная, кошмарно крутая и ужасно драйвовая вечеринка этой осени. Надевай свой костюм, бери с собой друзей, приходи заряжаться громким звуком. Пугающе мощного музла весь вечер раздают: — GANDERBERG — Хорея — ЕСЛИ!? — Самокаты — ЖиРнаЯ БерЁза!!!