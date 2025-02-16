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  1. Екатеринбург
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Эмоциональная независимость: как любить, но не терять себя

Школа О’Смысле, проспект Ленина, 50Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Любовь — это прекрасно, но очень часто под маской любви скрывается эмоциональная зависимость от другого, а в водовороте чувств человек может потеряться, разучиться «чувствовать» себя и свои границы. На лекции обсудишь: — Где заканчивается здоровая привязанность и начинается зависимость? — Как избежать зависимости от партнёра и сохранить баланс между любовью к другому и здоровой самодостаточностью? — Как автономия зрелой личности помогает выстроить счастливые и по-настоящему близкие отношения. Ольга Сирык-Саволкова — практикующий клинический психолог, КПТ-специалист, руководитель регионального отделения Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии в Екатеринбурге, преподаватель и просветитель в сфере современной научной психологии.

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