Любовь — это прекрасно, но очень часто под маской любви скрывается эмоциональная зависимость от другого, а в водовороте чувств человек может потеряться, разучиться «чувствовать» себя и свои границы. На лекции обсудишь: — Где заканчивается здоровая привязанность и начинается зависимость? — Как избежать зависимости от партнёра и сохранить баланс между любовью к другому и здоровой самодостаточностью? — Как автономия зрелой личности помогает выстроить счастливые и по-настоящему близкие отношения. Ольга Сирык-Саволкова — практикующий клинический психолог, КПТ-специалист, руководитель регионального отделения Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии в Екатеринбурге, преподаватель и просветитель в сфере современной научной психологии.