Фестиваль автомобильной и уличной культуры, где тебя ждёт гул моторов, вкус адреналина и много красивых автомобилей. Дрифт весь день и без остановки! Зрелищная шоу программа, парный дрифт, топ 32, заезды в тройках, дрифт такси, выставка уникальных и редких автомобилей, стритбол и скейтборды. Специальный гость – двукратный чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев.