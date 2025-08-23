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Drift Games 2025

Музей автомобильной техники, улица Александра Козицына, 2Б

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Завершение:

от 600₽ до 3000₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Фестиваль автомобильной и уличной культуры, где тебя ждёт гул моторов, вкус адреналина и много красивых автомобилей. Дрифт весь день и без остановки! Зрелищная шоу программа, парный дрифт, топ 32, заезды в тройках, дрифт такси, выставка уникальных и редких автомобилей, стритбол и скейтборды. Специальный гость – двукратный чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев.

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