Какой праздник будет 25 октября? Правильно, День панка. И по такому поводу организаторы устраивают самую дикую панк-вечеринку этой осени. По традиции, пляски до утра, слэм и ощущение полной свободы под крышесносное музло гарантированы. На сцене: Женатый Крест; WAGONRIDER; Ганс Пфалль; Алая Лента.