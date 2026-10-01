День панка
улица Бебеля, 124
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от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Какой праздник будет 25 октября? Правильно, День панка. И по такому поводу организаторы устраивают самую дикую панк-вечеринку этой осени. По традиции, пляски до утра, слэм и ощущение полной свободы под крышесносное музло гарантированы. На сцене: Женатый Крест; WAGONRIDER; Ганс Пфалль; Алая Лента.
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