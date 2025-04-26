Благотворительная весенняя барахолка
улица 8 Марта, 8Д
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Бесплатно
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Фестивали
Про событие
В этот раз на традиционной Благотворительной Барахолке можно будет не только приобрести красивые, полезные и нужные вещи, но и помочь четвероногим друзьям. В «Фонде Помощи Бездомным Животным» в Горном Щите сейчас живут более 200 собак. Средства, вырученные на Благотворительной Барахолке Нью Бара, будут потрачены на их нужды. Если ты хочешь поучаствовать в Благотворительной Барахолке в качестве продавца, регистрируйся у Алексея Полянина (http://t.me/aleksei_polianin).
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