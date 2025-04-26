ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Благотворительная весенняя барахолка

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

В этот раз на традиционной Благотворительной Барахолке можно будет не только приобрести красивые, полезные и нужные вещи, но и помочь четвероногим друзьям. В «Фонде Помощи Бездомным Животным» в Горном Щите сейчас живут более 200 собак. Средства, вырученные на Благотворительной Барахолке Нью Бара, будут потрачены на их нужды. Если ты хочешь поучаствовать в Благотворительной Барахолке в качестве продавца, регистрируйся у Алексея Полянина (http://t.me/aleksei_polianin).

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать
по подписке
Тени Нга
Тени Нга

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста