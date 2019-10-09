Рок в России начал зарождаться в конце 60-х годов. Самыми яркими представителями рока 20-го века считаются «Звуки Му», «Кино», «Машина времени», «ДДТ», «Крематорий», «Ария». Никто из представителей «Звуки Му» не помнит, как именно возникло название, Пётр Мамонов сказал, что просто удачно ляпнул. Рок-группа родилась в 1982 году и вначале состояла только из двух человек – Петра Мамонова (вокал, гитара) и брата Алексей Бортничука (ударные, гитара). Позже к ним присоединился Павел Хотин (клавишник), а в 1984 году Александр Липницкий (бас) и Александр «Фагот» Александров. Барабанщики в группе сменялись один за другим и надолго не задерживались. В этой роли успели побывать: Сергей «Африка» Бугаев, Карен Саркисов, Михаил Жуков, Алексей Павлов. Последний продержался дольше всех, именно с ним записана большая часть альбомов. «Звуки Му» гармонично объединили в себе бунтарские аккорды панк-рока с мелодичными мотивами фолка и хулиганскими текстами. Первое публичное выступление группы состоялось на встрече выпускников 30-й московской школы в 1984 году, которую организовал Липницкий и Троцкий. В ее стенах учились Мамонтов, Липницкий, Бортничук. На этой же сцене с ними выступил Виктор Цой, Сергей Рыженко, Василий Шумов и группа «БРАВО». Это было яркое заявление о себе, наряду с другими представителями. С 1985 года началась активная концертная деятельность, а уже в 1988 году на даче у Липницкого был записан первый магнитоальбом «Простые вещи», который у знатоков считается лучшим студийным альбомом. Начиная с 1988 года, рок-группа устраивала концерты в Польше, Венгрии, Италии, Германии, Франции, а также участвовала в крупных международных фестивалях. Позже Троцкий познакомил членов группы «Звуки Му» с английским музыкантом и продюсером Брайаном Ино, благодаря которому они дали тур по Соединенному королевству, организованный Opal Records. После два тура по США под патронажем Warner Brothers. Это принесло им огромный успех, но возвратившись в СССР, Мамонтов заявил, что группа распалась. В 1991 году музыканты записали альбом «Транснадежность» и разошлись в разные стороны. Пётр Мамонов и Алексей Бортичук организуют проект «Мамонов и Алексей» и издают одноименный альбом. Алексей Павлов создает рэповую команду MD&C ПАVЛОV. Липницкий уходит в журналистику, а Павел Хотин продолжает эксперименты авангарда и прогрессив-рока. В 1994 году совместно с Евгением Казанцевым и Юрием «Хэнка» Мамонов с Алексеем выпускают пару инструментальных композиций и альбом «Грубый закат». Мамонтов отдаляется от всех в 1995 году и ведет закрытый образ жизни. Позже в этом же году с новым составом «Звуки Му» пишут альбом «Жизнь амфибий, как она есть» и, не реализовав своей программы на сцене, расходятся. Также Пётр Мамонтов записал альбомы «Крым», «Есть ли жизнь на Марсе?», «Электро Т», «Шоколадный Пушкин», «Мыши 2002», «Зелененький», «Великое молчание вагона метро», «Сказки братьев Гримм». В 2015 году Мамонтов возвратился на сцену и по сей день собирает полностью забитые залы. Он устраивает творческие вечера, готовит моноспектакли, делится собственным взглядом на жизнь, творчество и религию.