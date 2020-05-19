Звезды, которые собирают искусство

Ценная картина часто стоит миллионы. Поэтому неудивительно, что множество знаменитостей входят в число величайших коллекционеров мира. Будь то из-за их любви к искусству или просто потому, что они могут. Мы собрали вместе шесть самых впечатляющих звезд, которые собирают искусство! Они могут вас удивить ... Леонардо Дикаприо Актер Леонардо Ди Каприо, которого несколько раз замечали на Art Basel Miami Beach, регулярно посещает ярмарки и аукционы современного искусства. В 2013 году он даже организовал благотворительную распродажу в Christie's под названием «11-й час». Все доходы от продажи были пожертвованы его экологическому фонду. Он также расстался с одной из своих работ: «Океан V», спутниковое изображение Земли художника Андреаса Гурски. Сегодня он имеет в своей личной коллекции работы Оскара Мурильо, Сальвадора Дали и Такаши Мураками, у которого он даже купил незаконченную картину за 700 000 долларов. София Коппола София Коппола может похвастатья работами Элизабет Пейтон, Трейси Эмин и Уильяма Эгглстона в своей коллекции. А в 2010 году она купила работы загадочной художницы Анн-Лор Сакрист! Брэд Питт Брэд Питт является настоящим коллекционером с 2009 года, когда он приобрел картину Нео Рауха за 1 миллион долларов. Считается, что вся его коллекция стоит не менее 25 миллионов долларов! Он также большой любитель мебели в стиле ар-деко. В 2012 году он сотрудничал с дизайнером роскошной мебели Фрэнком Полларо, чтобы создать дюжину предметов из ограниченной серии. Арт-деко, уличное искусство, минимализм в американском стиле: Брэд Питт не ограничивается одним жанром, когда дело доходит до покупки искусства! Jay-Z и Бейонсе У музыкальной пары Jay-Z и Beyonce есть коллекция современного искусства, которая отражает их место в мировой музыкальной индустрии! Jay Z никогда не перестанет выражать свою любовь к современному искусству, будь то появление в галерее Pace или приглашение за стол Ричарда Принса. И это чувство взаимно. Действительно, Дэмиен Херст создал две картины для него и его жены. Одна из них даже названа в честь знаменитой песни рэпера Beat Life Cheat Death! В дополнение к этому, они владеют работами Энди Уорхола, Ричарда Принса, Жана-Мишеля Баскии, Пабло Пикассо и Тима Ноубла. Фаррелл Уильямс Великий поклонник Такаши Мураками и KAWS, певец Фаррелл Уильямс имеет большую коллекцию произведений искусства в своем пентхаусе в Майами. В 2014 году он курировал «Это не игрушка» на Design Exchange в Торонто. На выставке была представлена его обширная коллекция из более чем 700 «художественных игрушек». Мадонна Американская певица Мадонна обладает внушительной коллекцией современного искусства, оцененной в 100 миллионов долларов. Первой работой, которую она приобрела, была книга Les Deux Bicyclettes Фернана Леже, стоимостью 2 миллиона долларов. Она является большим поклонником Фриды Кало и владеет несколькими ее работами. Это еще не все, звезда также сравнила себя в своей карьере с Пикассо, Хоппер, Дали и Ман Рэй! Может быть из-за того, что она когда-то была подругой Жана-Мишеля Баскии?