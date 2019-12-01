"Золото" Эха Любимовки

На Малой сцене 29 ноября в рамках проекта «Эхо Любимовки» состоялась читка пьесы Екатерины Тимофеевой «Золото», режиссер Иван Крылов. Эта пьеса о беспомощной семье, которая пытается не сойти с ума в городке, где горит сера. По моим ощущениям, сама читка прошла в ламповой обстановке, похоже, что Малая сцена становиться для меня все уютнее и ближе. Читки на Малой сцене это не просто чтение пьесы, но и элементы действия, и использование декораций. Эта читка не была исключением. Например, во время нее я почувствовал запахи семечек и горелых спичек, которые упоминаются в пьесе. А радиосообщение, рассказывающее о ситуации в поселке, показалось мне очень эффектным - у меня возникло ощущение, что та экологическая катастрофа здесь рядом. Актерский состав был представлен разными поколениями, что стало еще одним плюсом для погружения в тему. Стоит отдельно отметить и прекрасную игру актеров. Каждый из них по своему прочувствовал свою роль и, по моему мнению, прекрасно передал характеры героев. После читки, как обычно, состоялось обсуждение, вспомнили и лесные пожары 2019 года в Сибири, и даже Чернобыль. Также о том, что нужно оберегать свой дом, бережно использовать окружающую нас природу. Тема экологической катастрофы близка нам, так или иначе, все сталкивались с этим. Другой аспект этой пьесы, это поведение человека оказавшегося в опасных условиях окружающей среды. С одной стороны человек, обладает инстинктом самосохранения, который должен мотивировать на то, чтобы как-то избежать этого вредного воздействия. Но что мы наблюдаем в пьесе, на примере трех людей Марьям(35-40 лет), Бабка(70 лет) и Миша(14 лет). В начале пьесы Марьям пытается продать дом, чтобы переехать из зоны экологической катастрофы, в первую очередь ради сына Миши, его здоровья. Однако ее мать (бабка) против, она не хочет покидать этот дом. Да и сам Миша хочет остаться ради девушки Насти, это при том, что у него явно проблемы со здоровьем, постоянно болит голова и кашель с кровью. Получается, что Марьям, по крайне мере вначале, одна хочет уйти от опасных условий существования. Почему же так происходит? Физиолог А.А. Ухтомский установил, что в конкретный момент жизнедеятельности выполнение одних функций становится более важными и вытесняет другие функции. Этот принцип получил название доминанты. У Мишы такой доминантой является любовь, инстинкт самосохранения ушел на задний план. В случае с бабкой, я думаю, играет роль привычка или динамический стереотип открытый академиком И.П. Павловым. Для нее дом своего рода крепость, в нем она чувствует себя в безопасности, она готова даже остаться одна здесь, и для нее это будет счастьем. А переехать это нарушить динамический стереотип, а это тоже стресс и возможно даже больше чем экологическая катастрофа. Пьеса очень многоплановая, можно увидеть еще много слоев, это и экологические катастрофы, и выученная беспомощность, и теория агрессии К. Лоренца, и отношение поколений и многие другие. Думаю поэтому эта пьеса попала в шорт лист Любимовки, ведь каждый может найти в ней что-то свое. На фотографии карьер посёлка Золото. Да-да!!! Вот такой масштаб!!!