Знакомься без давления

Проведя ряд интервью с пользователями, мы поняли, что знакомства — процесс волнообразный. Бывает как у Пушкина: прихлынут волны, и тридцать витязей прекрасных выйдут на берег, и ты с удовольствием плывешь по волнам знакомств. Но порой...

...Порой силы есть только на то, чтобы спрятаться в своей опочивальне и носа не показывать. Даже прекрасным витязям.

А может и сам витязь хочет отдохнуть от долгой дороги? Уставать от знакомств — это нормально! Но одним глазком посмотреть всё же хочется, правда? Для таких случаев мы придумали режим «Невидимки» : твои визиты не появляются в разделе «Гости», так что владельцы профилей даже не узнают, что ты к ним заглядывал. А ты не выпадешь из процесса и сможешь смотреть страницы в удобном для тебя темпе.

Листай, сохраняй, обдумывай — и пиши только тем витязям и царевнам, кто действительно зацепил. Никакого ощущения обязанности отвечать на взаимные просмотры, только комфорт, приватность и полный контроль над поиском.