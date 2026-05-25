Знакомься без давления

...Порой силы есть только на то, чтобы спрятаться в своей опочивальне и носа не показывать. Даже прекрасным витязям.
А может и сам витязь хочет отдохнуть от долгой дороги? Уставать от знакомств — это нормально! Но одним глазком посмотреть всё же хочется, правда? Для таких случаев мы придумали режим : твои визиты не появляются в разделе «Гости», так что владельцы профилей даже не узнают, что ты к ним заглядывал. А ты не выпадешь из процесса и сможешь смотреть страницы в удобном для тебя темпе.
Листай, сохраняй, обдумывай — и пиши только тем витязям и царевнам, кто действительно зацепил. Никакого ощущения обязанности отвечать на взаимные просмотры, только комфорт, приватность и полный контроль над поиском.
Знакомься на своих условиях, детали