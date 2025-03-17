Зелёные флаги в отношениях: чек-лист

Многие слышали о «красных флагах» в отношениях
— стоп-сигналах, от которых нужно бежать
подальше. Но
для построения здоровых, близких
отношений не менее важно обращать
внимание и на зелёные флаги — признаки,
которые могут указывать на благоприятное
развитие глубокой связи.
Какие они? Разбираемся вместе с Владленой Ткаченко, клиническим психологом, сексологом, преподавателем Психодемии.
Хороший знак, если в отношениях есть...
Прозрачность
- Партнёр честен, не увиливает от разговоров
- Чётко проговаривает свои намерения
- Не скрывает и не искажает свою биографию — у тебя не остается ощущения недосказанности и пробелов в его прошлом
- Не скрывает ключевую информацию (например, о прошлых отношениях, детях, финансовой ситуации)
Открытая коммуникация
- Партнёр вежлив и уважителен к посторонним людям (например, к официантам в кафе) и животным
- Вежлив к тебе, уважает личное пространство
- Умеет извиняться за ошибки, в том числе за неудачные шутки или резкие слова
- Открыто обсуждает свои чувства, планы. Даже при конфликтах вы вдвоём можете конструктивно проговаривать претензии и искать решения
Безопасность: эмоциональная и физическая
- Он уважает тебя и твоё мнение
- Рядом с партнёром ты чувствуешь себя комфортно и безопасно, нет резких эмоциональных скачков в его поведении, он последователен
- Способен сопереживать, проявлять эмпатию
Вклад в отношения
- В случае взаимной симпатии готов к развитию отношений
- Осознает, что для развития отношений необходим вклад обоих партнёров
- Рационально реагирует на развитие отношений
Взаимность
- У вас общие ценности и взгляды на жизнь
- Хочет проводить с тобой время, не исчезает неожиданно и резко. Предупреждает при возникновении форс-мажоров
- Регулярно проявляет заботу и внимание, часто берёт инициативу в свои руки
Мифы о зелёных флагах
Миф 1 . Зелёные флаги нужны для поиска идеального партнера
Важно помнить, что зелёные флаги дают лишь основу для здоровых отношений, при этом у любого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Не превращай поиск партнера в конкурс на лучшего человека.
Миф 2. Зелёные флаги нужно искать в громких жестах: букетах из 101 розы, дорогих подарках
Зелёные флаги проявляются в мелочах, ежедневных действиях и словах: заботливых сообщениях, интересе к вашим делам, вежливом тоне при обсуждении бытовых мелочей и т.д. Это не всегда эффектные, масштабные поступки.
Какой период знакомства нужен для построения здоровых отношений?
Специалисты отмечают: чтобы узнать человека, его привычки и ценности нужно примерно от 3 до 6 мес. Не менее важно наблюдать за поведением человека в разных обстоятельствах: на работе и отдыхе, во время стресса и обычной жизни.
Ориентируйся на динамику отношений, а также на свой личный комфорт и скорость. И помни, что отношения строят двое.
P.S.
Главный зелёный флаг — вы нашли друг друга в Кавре :)
Соавтор статьи: Алёна Комарова
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