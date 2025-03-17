Зелёные флаги в отношениях: чек-лист

Кавровая редакция посоветовалась с психологом и разобралась, что такое зелёные флаги и как их распознать

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Многие слышали о «красных флагах» в отношениях — стоп-сигналах, от которых нужно бежать подальше. Но для построения здоровых, близких отношений не менее важно обращать внимание и на зелёные флаги — признаки, которые могут указывать на благоприятное развитие глубокой связи.



Какие они? Разбираемся вместе с Владленой Ткаченко, клиническим психологом, сексологом, преподавателем Психодемии.

Хороший знак, если в отношениях есть...

Прозрачность

Партнёр честен, не увиливает от разговоров

Чётко проговаривает свои намерения

Не скрывает и не искажает свою биографию — у тебя не остается ощущения недосказанности и пробелов в его прошлом

Не скрывает ключевую информацию (например, о прошлых отношениях, детях, финансовой ситуации)

Открытая коммуникация

Партнёр вежлив и уважителен к посторонним людям (например, к официантам в кафе) и животным

Вежлив к тебе, уважает личное пространство

Умеет извиняться за ошибки, в том числе за неудачные шутки или резкие слова

Открыто обсуждает свои чувства, планы. Даже при конфликтах вы вдвоём можете конструктивно проговаривать претензии и искать решения

Безопасность: эмоциональная и физическая

Он уважает тебя и твоё мнение

Рядом с партнёром ты чувствуешь себя комфортно и безопасно, нет резких эмоциональных скачков в его поведении, он последователен

Способен сопереживать, проявлять эмпатию

Вклад в отношения

В случае взаимной симпатии готов к развитию отношений

Осознает, что для развития отношений необходим вклад обоих партнёров

Рационально реагирует на развитие отношений

Взаимность

У вас общие ценности и взгляды на жизнь

Хочет проводить с тобой время, не исчезает неожиданно и резко. Предупреждает при возникновении форс-мажоров

Регулярно проявляет заботу и внимание, часто берёт инициативу в свои руки

Мифы о зелёных флагах

Миф 1 . Зелёные флаги нужны для поиска идеального партнера

Важно помнить, что зелёные флаги дают лишь основу для здоровых отношений, при этом у любого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Не превращай поиск партнера в конкурс на лучшего человека.

Миф 2. Зелёные флаги нужно искать в громких жестах: букетах из 101 розы, дорогих подарках

Зелёные флаги проявляются в мелочах, ежедневных действиях и словах: заботливых сообщениях, интересе к вашим делам, вежливом тоне при обсуждении бытовых мелочей и т.д. Это не всегда эффектные, масштабные поступки.

Какой период знакомства нужен для построения здоровых отношений?

Специалисты отмечают: чтобы узнать человека, его привычки и ценности нужно примерно от 3 до 6 мес. Не менее важно наблюдать за поведением человека в разных обстоятельствах: на работе и отдыхе, во время стресса и обычной жизни.

Ориентируйся на динамику отношений, а также на свой личный комфорт и скорость. И помни, что отношения строят двое.

P.S.

Главный зелёный флаг — вы нашли друг друга в Кавре :)

Соавтор статьи: Алёна Комарова