  1. Блог

Зелёные флаги в отношениях: чек-лист

Кавровая редакция посоветовалась с психологом и разобралась, что такое зелёные флаги и как их распознать

Что будет в статье:

  1. - Хороший знак, если в отношениях есть... 
  2. - Мифы о зелёных флагах
  3. - Какой период знакомства нужен для построения здоровых отношений?
  4. - P.S. 

Многие слышали о «красных флагах» в отношениях — стоп-сигналах, от которых нужно бежать подальше. Но для построения здоровых, близких отношений не менее важно обращать внимание и на зелёные флаги — признаки, которые могут указывать на благоприятное развитие глубокой связи.

Какие они? Разбираемся вместе с Владленой Ткаченко, клиническим психологом, сексологом, преподавателем Психодемии. 

Хороший знак, если в отношениях есть... 

Прозрачность 

  • Партнёр честен, не увиливает от разговоров
  • Чётко проговаривает свои намерения
  • Не скрывает и не искажает свою биографию — у тебя не остается ощущения недосказанности и пробелов в его прошлом
  • Не скрывает ключевую информацию (например, о прошлых отношениях, детях, финансовой ситуации)

Открытая коммуникация

  • Партнёр вежлив и уважителен к посторонним людям (например, к официантам в кафе) и животным
  • Вежлив к тебе, уважает личное пространство
  • Умеет извиняться за ошибки, в том числе за неудачные шутки или резкие слова
  • Открыто обсуждает свои чувства, планы. Даже при конфликтах вы вдвоём можете конструктивно проговаривать претензии и искать решения

Безопасность: эмоциональная и физическая

  • Он уважает тебя и твоё мнение
  • Рядом с партнёром ты чувствуешь себя комфортно и безопасно, нет резких эмоциональных скачков в его поведении, он последователен
  • Способен сопереживать, проявлять эмпатию

Вклад в отношения

  • В случае взаимной симпатии готов к развитию отношений
  • Осознает, что для развития отношений необходим вклад обоих партнёров
  • Рационально реагирует на развитие отношений

Взаимность

  • У вас общие ценности и взгляды на жизнь
  • Хочет проводить с тобой время, не исчезает неожиданно и резко. Предупреждает при возникновении форс-мажоров
  • Регулярно проявляет заботу и внимание, часто берёт инициативу в свои руки

Мифы о зелёных флагах

Миф 1 . Зелёные флаги нужны для поиска идеального партнера

Важно помнить, что зелёные флаги дают лишь основу для здоровых отношений, при этом у любого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Не превращай поиск партнера в конкурс на лучшего человека. 

Миф 2. Зелёные флаги нужно искать в громких жестах: букетах из 101 розы, дорогих подарках

Зелёные флаги проявляются в мелочах, ежедневных действиях и словах: заботливых сообщениях, интересе к вашим делам, вежливом тоне при обсуждении бытовых мелочей и т.д. Это не всегда эффектные, масштабные поступки. 

Какой период знакомства нужен для построения здоровых отношений?

Специалисты отмечают: чтобы узнать человека, его привычки и ценности нужно примерно от 3 до 6 мес. Не менее важно наблюдать за поведением человека в разных обстоятельствах: на работе и отдыхе, во время стресса и обычной жизни. 

Ориентируйся на динамику отношений, а также на свой личный комфорт и скорость. И помни, что отношения строят двое. 

P.S. 

Главный зелёный флаг — вы нашли друг друга в Кавре :)

Соавтор статьи: Алёна Комарова

Что есть в статье:

  1. Хороший знак, если в отношениях есть... 
  2. Мифы о зелёных флагах
  3. Какой период знакомства нужен для построения здоровых отношений?
  4. P.S. 

Комментарии

А
Амая
01 июля, 14:46

Как отключить подписку на Кавер?

Аватар
Гриша
02 июля, 10:06

Отключить подписку можно в приложении: Профиль > Настройки > Управление подписками > Отменить. Или напишите нам в поддержку: tg @kaverapp или на kaverafisha@gmail.com — сможем сделать это за вас.

Аватар
Daria
27 сентября 2025, 19:52

Из своего опыта могу подписаться под каждым словом)

Аватар
Аня
26 сентября 2025, 23:16

Спасибо, осталось только встретить подходящего человека, если такие ещё не вымерли...

Аватар
Иван
26 сентября 2025, 19:56

Полезная информация, которую ты вроде бы уже знаешь, но как всегда прочитаешь ещё раз и такой: - о вот это верно. Ну конечно это поможет увидеть в моменте!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста