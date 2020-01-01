16 декабря 2019 года в концертном зале КемГИК состоялось соревнование за Гран-при и торжественное закрытие VIII Международного музыкального конкурса «Сибириада», приуроченного к празднованию 50-летия КемГИК и 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Напомним, что в этом году на «Сибириаду» принято 1 610 конкурсных заявок. В конкурсе представлены 10 стран: Китай, Корея, Франция, Латвия, Польша, Македония, Сербия, Беларусь, Казахстан, а также регионы России (Московская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Томская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская области; Алтайский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края; Республика Хакасия, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия)). В очном конкурсе приняли участие около 3 000 человек (солисты, ансамбли, оркестры). В конкурсе участвовали творческие коллективы, руководители коллективов и отдельные исполнители, а также преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, учителя музыки, музыкальные работники, ученики и студенты. В течение двух недель проходили прослушивания по 11 номинациям: • вокальное исполнительство; • инструментальное исполнительство; • педагогическое мастерство; • «учитель – ученик»; • мастерство концертмейстера; • инклюзивное творчество; • музыкальные династии; • музыкальное исполнительство коренных народов; • музыкальная культура казачества; • мастерство аранжировки и инструментовки; • музыкознание и музыкально-прикладное искусство. В ходе работы «Сибириады» прошли творческие мероприятия, мастер-классы и практикумы выдающихся профессионалов в области музыкального искусства, форсайт-сессия «Школа казачьей культуры», курсы повышения квалификации работников учреждений сферы культуры и искусства по программе «Музыкальное образование и исполнительство: теория и практика». Партнерами конкурса в 2019 году являются: Совет народных депутатов Кемеровской области, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области (Кузбасса), Научно-образовательный центр «Кузбасс», «Газпромбанк» (акционерное общество), Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ООО «Я из Сибири», АНО «Социально-культурный творческий центр “Музыкальный журнал”», ООО «Азимут Хотелс Компани», ВГТРК ГТРК «Кузбасс», Государственное предприятие Кемеровской области «Редакция газеты “Кузбасс”», ООО «ТВ-МОСТ», Арт-гостиная «Зеркало». Награды по результатам соревнований за ГРАН-ПРИ VIII Международного музыкального конкурса «Сибириада»: Гран-при VIII Международного музыкального конкурса «Сибириада» присужден Сомма Аннетте, ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий» (г. Томск). Специальным призом ректора КемГИК награждены Егориков Кирилл Сергеевич (Кемеровский государственный институт культуры) и Центр казачьей культуры «БРАТИНА» (г. Томск). Специальным призом Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса награждена Борздун Анна Вадимовна (МБОУДО «Детская музыкальная школа № 46», г. Кемерово). Специальный приз Совета народных депутатов Кемеровской области вручен Климову Тимофею Ивановичу (МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного», г. Кемерово). Специальный приз Вероники Джиоевой, оперной певицы, солистки Новосибирского академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Российской Федерации, вручен ансамблю «Веселые нотки» (г. Кемерово). Специальным призом администрации г. Кемерово награжден коллектив МБОУДО «Детская школа искусств № 69» (г. Кемерово). Специальный приз администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа вручен МБУДО «Детская школа искусств № 12» (г. Ленинск-Кузнецкий). Специальный приз администрации г. Белово вручен Кириллу Маркову, учащемуся Детской музыкальной школы № 76 (г. Белово). Специальный приз ПАО «Сбербанк России» (Кемеровское отделение) вручен Егору Цебенко (МБУ ДО «Детская школа искусств № 22», г. Гурьевск) и Детской студии эстрадной песни «Мармеладки» (ДК им. Артема, г. Прокопьевск). Специальный приз АО «Газпромбанк» (г. Кемерово) вручен ансамблю ударных инструментов «Groove Percussion» (г. Новосибирск). Специальным призом «Азимут Отель» г. Кемерово награжден Гурский Илья Павлович (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»). Специальный приз Школы тележурналистики Ирины Чичендаевой вручен Пилюгиной Анне (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»). Специальный приз ВГТРК ГТРК «Кузбасс» вручен Маркову Кириллу (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 76», г. Белово). Специальный приз художника-миниатюриста Елены Кулемзиной вручен преподавателю Новосибирской государственной консерватории Марине Резник. Специальный приз кузбасского мастера по художественной обработке бересты Евгения Животова отправляется в Казахстан ансамблю русской песни «Злато» (г. Усть-Каменогорск). Специальный приз Даши Намдакова отправляется в г. Улан-Удэ инструментальной группе «Сибирский сувенир». Специальный приз ООО «I’m Siberian» отправляется хору Медицинского университета, г. Лодзь, Польша (Choir of Medical University of Lodz, Poland). VIII Международный музыкальный конкурс "Сибириада" получился ярким, интересным, насыщенным и увлекательным! Кемеровский государственный институт культуры принял самых лучших, талантливых и профессиональных артистов и их педагогов! Конкурс будет жить и процветать многие годы,а значит, будут появляться новые таланты и имена!