Ян Вермеер: «Портрет молодой девушки»

Ничего не напоминает? Из-за почти одинакового размера и реалистичного тона и композиции, многие считают, что она либо вариант, либо копия известной картины «Девушка с жемчужной серёжкой». На обеих картинах девушки изображены с жемчужными серёжками, на плечах у обеих накинут шарф и обе представлены на чёрном фоне. Явный недостаток идеальной красоты привёл к мнению, что эта работа была сделана на заказ, хотя, возможно, девушка на картине могла быть дочерью самого художника. Художник, по всей вероятности, использовал в качестве модели реальную девушку, но, как и в случае с «Девушка с жемчужной серёжкой», создал картину не в виде обычного портрета, а в виде трони — тип голландской живописи XVII века, где в картинах высоко ценились необычные костюмы, интригующие лица, суггестия личности, показ артистических навыков.