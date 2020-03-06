Я поклониться матери хочу...

День красоты, женственности, весны – все это объединил в себе праздник, который наступает 8 марта. Это действительно очень милое и красивое событие, которое ознаменовывается приходом весны. Мир пробуждается после зимней спячки, приносит тепло, радость и надежду. В этот день принято поздравлять женщин. Это, несомненно, их день, потому что женщины, как и цветы, самые прекрасные и очаровательные создания. Внимания заслуживают абсолютно все представительницы прекрасного пола, вне зависимости от возраста. Каждой женщине, девушке, или девочке, будет очень приятно почувствовать себя любимой и желанной. Не зря принято говорить, что женщины – это хранительницы домашнего очага. Как правило, приготовление еды, уборка, стирка, воспитание детей ложится именно на их плечи. И за это им нужно сказать огромное спасибо. Для женщин услышать эти слова намного дороже, чем подарки. Каждая из них хочет ощущать себя нужной и необходимой, а особенно в праздник 8 марта. Самая сложная профессия на свете – это быть мамой. Воспитывать ребенка, водить в школу, в спортивную, или музыкальную секцию – это ли не труд? Поэтому женщины заслуживают к себе самого уважительного и достойного отношения. Я уверена, моя мама — самая лучшая! Она любит меня такой, какая я есть, всегда поймёт и успокоит. Её глаза иногда бывают грустными и уставшими, но неизменно излучают тепло. Она радуется моим победам и переживает, если в моей жизни происходят неудачи. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на мамину помощь в трудную минуту. Мама рядом, когда я болею, когда плачу и смеюсь… Она с одного взгляда поймёт мое настроение и почувствует тревогу на душе. Больше всего в жизни я хочу видеть её улыбающейся и счастливой, оберегать, любить и никогда не видеть слёз на её лице. Хочется склонить колени перед мамой, поцеловать её добрые нежные руки и сказать ей: Мама, без ума тебя люблю я, Мама, и тебя боготворю я, Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, Птица без крыла. Мама, знаешь, нет тебя роднее, Мама, обними меня скорее, Мама, дай погреться, мама, Возле рук твоих, как будто у огня. 8 марта – это очень теплый, нежный и душевный праздник. Это день, который наполнен любыми проявлениями любви: поддержкой, заботой и вниманием. И это по-настоящему чудесно. Я от всей души поздравляю всех дам с этим замечательным днём!!! Желаю вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления!