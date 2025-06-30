  1. Блог

Я один/одна: что со мной не так?

Кавровая редакция узнала у психолога, как комфортно проживать одиночество и нормально ли быть без пары (спойлер – да).

Что будет в статье:

  1. - Чёрная метка одиночества…
  2. - Одиночество: проблема или норма?
  3. - Причины одиночества
  4. - Одиночество как ресурс
  5. - Как комфортно воспринимать одиночество?

Когда в окружении одни парочки, а у тебя её нет, то невольно закрадывается мысль: «А что, со мной что-то не так?». Всё так! Рассказывают о твоей нормальности дейтинг-афиша Кавёр и Валентин Оськин — психолог, супервизор, преподаватель Психодемии.

Чёрная метка одиночества…

Одиночество — это не приговор и не клеймо, а часть жизни, которая бывает у каждого. Для кого-то это осознанное состояние, дающее свободу и время на себя, а для кого-то — болезненная нехватка тепла и поддержки.

Одиночество не является однозначно негативным состоянием — оно может быть как вынужденным, так и осознанным выбором. Важно научиться воспринимать его не как проблему, а как возможность для самопознания и личностного роста (долой депрессивные заметки в телефоне!)

Одиночество: проблема или норма?

Быть без партнёра или широкой социальной группы — это не признак неудачи. У каждого человека свои жизненные приоритеты и временные периоды, в которые одиночество может быть необходимым этапом.

Одиночество бывает разным: оно может быть временным (когда человек переживает определённый этап жизни), осознанным (сознательный выбор, направленный на самопознание и независимость) или вынужденным (результат обстоятельств, которые могут вызывать дискомфорт).

Причины одиночества

  • Стереотипы, что счастье возможно только в паре, или мысли о том, что тебе обязательно нужно состоять в отношениях
  • Социальные ожидания — общество диктует нормы, создавая давление на тех, кто выбирает одиночество
  • Отсутствие качественных связей — недостаток глубоких, доверительных отношений, а не просто отсутствие людей рядом

Одиночество как ресурс

Быть одному – это возможность:

  • Построить отношения с самым близким человеком в своей жизни — самим(ой) собой
  • Познать себя — это время для саморефлексии и определения своих ценностей
  • Развить самодостаточность – способность быть счастливыми независимо от внешних обстоятельств
  • Инвестировать в развитие – в новые навыки, профессиональный и личностный рост

Как комфортно воспринимать одиночество?

  • Пересмотри свои убеждения — действительно ли одиночество для тебя негативно?
  • Определи свои реальные потребности — не является ли желание избежать одиночества просто навязанным обществом?
  • Создавай осознанные связи — лучше несколько глубоких друзей, чем десятки поверхностных знакомств
  • Учись наслаждаться временем с собой — одиночество может быть моментом покоя и вдохновения

В общем, давай подведем итоги — ты точно норм! Несмотря на то, какие у тебя причины для одиночества. Посмотри на этот период с хорошей стороны: создавай планы, получай новые эмоции, ходи на разные события, читай книги (у нас, кстати, есть книжные рекомендации). Делай то, что нравится. Обнимаем!

Соавтор статьи: Алёна Комарова

Что есть в статье:

  1. Чёрная метка одиночества…
  2. Одиночество: проблема или норма?
  3. Причины одиночества
  4. Одиночество как ресурс
  5. Как комфортно воспринимать одиночество?

Комментарии

Аватар
(С-ва) Анна
5 августа 2025, 20:23

Одну из причин одиночества не назвали - это просто возраст. Чем старше, тем больше шансов на одиночество

Аватар
Гриша
6 августа 2025, 10:03

А почему так?(

Аватар
Vlada
19 июля 2025, 19:56

Окей. Мне 31, никогда ни с кем не строила отношения и это не было моим осознанным выбором. Можно заниматься самообманом, да)

Аватар
Мария
17 июля 2025, 12:37

Думается, что так проще, ответственность лишь за себя. А потом когда уже всё подстроил под такой стиль жизнь, то вписать кого-то почти невозможно, точнее, конечно, возможно всё, но просто не хочешь менять, потому что нужно будет чем-то жертвовать. А вообще, конечно, лучше бы не одному 😊

Аватар
Рудакова Полина
13 июля 2025, 08:37

Все равно грустно...

Аватар
Служба поддержки | Кавёр
14 июля 2025, 12:50

Рудакова Полина, понимаю (( уже попробовала написать кому-нибудь из Кавра?)

Аватар
Рудакова Полина
21 июля 2025, 02:15

Аноним, да, многим ...

Аватар
Родион
9 июля 2025, 11:29

Пук

Аватар
Михаил
4 июля 2025, 23:21

О, этот сладкий самообман! "Со мной всe в порядке, и вообще, одиночество - это мой сознательный выбор! " Ну да, ну да :)

А
Аноним
6 июля 2025, 21:51

Комментарий удален

Аватар
Наталья
7 июля 2025, 13:38

Екатерина, психологический стресс и тот стресс к какому приспособлен человек физиологически это разный стресс, по крайней мере дробышевский об этом говорил, а статейка действительно успокаивающая там где возможно это не надо)) и да человечество вымрет рано или поздно, это нормально, мы не первые кто вымер

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста