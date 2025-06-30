Я один/одна: что со мной не так?

Кавровая редакция узнала у психолога, как комфортно проживать одиночество и нормально ли быть без пары (спойлер – да).

Когда в окружении одни парочки, а у тебя её нет, то невольно закрадывается мысль: «А что, со мной что-то не так?». Всё так! Рассказывают о твоей нормальности дейтинг-афиша Кавёр и Валентин Оськин — психолог, супервизор, преподаватель Психодемии.

Чёрная метка одиночества…

Одиночество — это не приговор и не клеймо, а часть жизни, которая бывает у каждого. Для кого-то это осознанное состояние, дающее свободу и время на себя, а для кого-то — болезненная нехватка тепла и поддержки.

Одиночество не является однозначно негативным состоянием — оно может быть как вынужденным, так и осознанным выбором. Важно научиться воспринимать его не как проблему, а как возможность для самопознания и личностного роста (долой депрессивные заметки в телефоне!)

Одиночество: проблема или норма?

Быть без партнёра или широкой социальной группы — это не признак неудачи. У каждого человека свои жизненные приоритеты и временные периоды, в которые одиночество может быть необходимым этапом.

Одиночество бывает разным: оно может быть временным (когда человек переживает определённый этап жизни), осознанным (сознательный выбор, направленный на самопознание и независимость) или вынужденным (результат обстоятельств, которые могут вызывать дискомфорт).

Причины одиночества

Стереотипы, что счастье возможно только в паре, или мысли о том, что тебе обязательно нужно состоять в отношениях

Социальные ожидания — общество диктует нормы, создавая давление на тех, кто выбирает одиночество

Отсутствие качественных связей — недостаток глубоких, доверительных отношений, а не просто отсутствие людей рядом

Одиночество как ресурс

Быть одному – это возможность:

Построить отношения с самым близким человеком в своей жизни — самим(ой) собой

Познать себя — это время для саморефлексии и определения своих ценностей

Развить самодостаточность – способность быть счастливыми независимо от внешних обстоятельств

Инвестировать в развитие – в новые навыки, профессиональный и личностный рост

Как комфортно воспринимать одиночество?

Пересмотри свои убеждения — действительно ли одиночество для тебя негативно?

Определи свои реальные потребности — не является ли желание избежать одиночества просто навязанным обществом?

Создавай осознанные связи — лучше несколько глубоких друзей, чем десятки поверхностных знакомств

Учись наслаждаться временем с собой — одиночество может быть моментом покоя и вдохновения

В общем, давай подведем итоги — ты точно норм! Несмотря на то, какие у тебя причины для одиночества. Посмотри на этот период с хорошей стороны: создавай планы, получай новые эмоции, ходи на разные события, читай книги (у нас, кстати, есть книжные рекомендации). Делай то, что нравится. Обнимаем!

Соавтор статьи: Алёна Комарова