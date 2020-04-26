Выйдет новый документальный фильм про Уитни Хьюстон

В его создании будет помогать сценарист “Богемской рапсодии”, его цель - показать, какую цену известная певица заплатила за свой успех. Предполагаемое название фильма - I Wanna Dance with Somebody («Я хочу с кем-нибудь потанцевать») — так называется из главных хитов Хьюстон. Несмотря на довольно трагичный посыл, картина обещает быть жизнерадостной, радостной и эмоциональной. Пока не объявлены ни актерский состав, ни дата премьеры.