Вышла книга о 113 невероятных писательниц. Вот 7 из них

Недавно вышла книга Анны Улюры «Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте». Это 113 эссе о писательниц разных эпох и из разных уголков мира. Каждая из этих рассказов - как тизер для дальнейшего чтения: их достаточно, чтобы заинтересовать, но они сохраняют интригу. Мы выбрали 7 писательниц и рассказываем об их фантастические жизни. Хуана Инес де ла Крус Мексика, XVII век и девочка, которая прочитала всю дедушкину библиотеку, поэтому в 9 лет родители отправили ее в столицу учиться. Это была Хуана де ла Крус. «Уже в шестнадцать лет она была образованной женщиной, - пишет Анна Улюра. - Этому никто не верил, ее считали талантливой авантюристкой и просто обманщицей. Женщина пишет хорошие стихи, еще и на трех языках - испанском, латыни и языке ацтеков? Не бывает такого! Поэтому при королевском дворе, где она была первой фрейлиной вице-королевы, устроили экзамен. Сорок ученых мужей несколько часов ставили ей сложные вопросы по теологии и естествознанию, по медицине и классической философии - она ??достойно выдержала испытание». И здесь поворот - девушка решает уйти в монастырь. Ее первая попытка завершилась неудачей - она ??попыталась присоединиться к очень строгому ордену кармелиток босых и подорвала свое здоровье. Со второго раза все удалось - она ??стала монахиней ордена Святого Иеронима, более либерального и благоприятного для просветительской работы. В определенный момент Хуана приняла обет бедности и прекратила писать, но ее поэзии и пьесы сделали ее легендарной фигурой для Мексики. Сельма Лагерлеф Многие читали Сельме Лагерлеф в детстве, это автор книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Но гораздо меньше людей знают, что она была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Книга о путешествии Нильса изначально должна была быть школьным учебником, сочетавшем знание о географии и истории. Для работы над этим произведением Сельме Лагерлеф нужно было прочитать актуальные труды шведских ученых по ботанике, зоологии, картографии, архитектуры и истории, а также исследовать собственную страну. В 1904-м она отправилась по местам, которые собиралась описать в книге. Собранные материалы Сельма переплела со сказками и легендами, знакомыми ей с детства. Так получился захватывающий микс. Книга стала суперпопулярной не только в Швеции, но и во всем мире. А саму Сельме Лагерлеф привела к Нобелевской премии и состав Шведской академии. Эльза Ласкер-Шюлер “Эльза Ласкер-Шюлер родилась в конце 1860-х в маленьком городке Вупперталь-Эльберфельд. Сама о себе впоследствии писала: «Я родилась в Фивах, хотя вышла в свет впервые в Эльберфельде, что на Рейне». Это не мистификация, она действительно верила, что была рождена и рожденная мистикой Востока. Еврейская поэтесса, которая писала на немецком. Или немецкая поэтесса еврейского происхождения. В Эльзе было несколько художественных альтер эго. Одно из них - Юссуф из Египта. Восточные мотивы, султаны и визири, любовь и религия, собственные неологизмы и древний язык - все это соединилось в поэзии Эльзы. Она стала одной из первых поэтесс экспрессионизма, весомой фигурой в художественной среде Берлина. А в 1938-м ее как европейку лишают немецкого гражданства и Эльза вынуждена бежать из страны. Свои последние годы она проводит в Иерусалиме, ближе к желанному Востоку, но далеко от тех, кого любит. Свой последний сборник поэзии она посвятила «моим незабываемым друзьям в городах Германии и тем, кто, как и я, вынуждены бежать и сейчас разбросаны по миру». Колетт Сидоне-Габриэль Колетт (потом уже просто Колетт) переехала в Париж из Бургундии. Она вышла замуж за писателя, журналиста Анри Готье-Виллара. Именно он заметил ее писательский талант, и начал выдавать ее произведения ... под своим именем. Это была серия романов о взрослении Клодин, девушки из провинции, которая покоряет Париж. То есть довольно автобиографическая история. Перл Бак Говорят, сейчас читать Перл Бак не очень интересно. Но в свое время она сделала много, чтобы познакомить западный мир с Китаем, где прожила более сорока лет. Анна Улюра пишет: «Сейчас говорят, что романы Бак о Китае, написанные с позиции «инсайдера», были ценные для китайской литературы, потому что ... говорилось в них о крестьянском Китае, которого местная проза начала ХХ века, захвачена городской жизнью, не замечала. Американскому читателю 1930-х, когда популярность Бак достигала наивысшей отметки, ее истории о китайцах помогли сформировать положительный имидж Китая, который впоследствии стал соратником США в войне с Японией». Книга Перл Бак «Благословенная земля» стала бестселлером в Штатах и принесла автору Пулитцеровскую премию. Впоследствии Бак стала еще и первой американкой, получившей Нобелевскую премию по литературе. Но пропасть между культурами она преодолевала не только своими книгами. Бак известна также тем, что создала первую международную агентство по межрасового усыновления и адаптации детей в смешанных семьях. Сама она также воспитывала семерых приемных детей. Патриция Килина Патриция Килина родилась в Монтане и никакого отношения к Украине не имела, пока не вышла замуж за Юрия Тарнавського, поэта-эмигранта, представителя Нью-Йоркской группы. Тогда она выучила украинский, начала писать на нем стихи, издала несколько сборников. Маржан Сатрапи Ее прославил «Персеполис». Сначала комикс, а потом анимационный фильм. Маржан создала его на основе собственной жизни. Она росла в Тегеране. Когда ей было 9 лет, произошла Исламская революция. В результате, многие родственники и друзья ее либеральной семьи подверглись преследованиям. Сатрапи стала противницей правящего режима, училась в Вене, возвращалась в Иран, в конце концов поселилась во Франции. Эту сложную идентичность она и воплощает в своем творчестве. "Персеполис" распадается на две части: в первой девочка пытается понять, что происходит в ее стране, во второй молодая женщина пытается разобраться в себе. Два сюжета: чужеземка в Иране, эмигрантка в Европе». В других произведениях Маржан много рассказывает о своей семье: в комиксе «Вышивки» главной становится ее бабушка с десятками историй, а «Цыпленок с черносливом» - это история о дяде. Ее истории перекладывают все новыми языками, но их объединяет универсальный язык рисунков.