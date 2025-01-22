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Выбор редакции. Выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»

Редакция Kaverafisha отправилась в «овощной» трип и готова поговорить об этом

Что будет в статье:

  1. - О выставке
  2. - Кому понравится?
  3. - Кому не понравится?

О выставке

«Секреты Джузеппе Арчимбольдо» – это маленькое проекционное чудо по мотивам творчества самобытного итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо.  Здесь детали соединяются в гармоничное целое и оживают благодаря современным технологиям.

В небольшом помещении тебя ждут «парящие» и динамичные образы – портреты и сложные натюрморты, а также видеопроекции на стенах. Загадочные мужчины смотрят на тебя своими немигающими AI-взглядами, а подвижные сюрреалистические сюжеты заставляют остановиться и посмотреть, чем же все кончится. Есть даже экспонат, ломающий четвёртую стену между полотном и зрителем. 

Приятные бонусы – небольшая фотозона в отдельном помещении, не связанная с тематикой выставки, и небольшой сувенирный магазинчик для тех, кто вышел под особым впечатлением. 

Кому понравится?

Эта выставка тебе понравится, если ты:

  • поклонник творчества Арчимбольдо, конечно же;
  • ценитель залипательного, а не развлекательного;
  • любитель подолгу стоять у картин и рассматривать детали.

Кому не понравится?

Возможно, тебе не подойдёт эта выставка, если ты предпочитаешь большие обширные экспозиции, где можно, что называется, погулять. Эта выставка – про средоточие странного и необычного на квадратный метр, а не про масштаб и размах. 

В любом случае узнать больше об этой необычной выставке, посмотреть фотографии и купить билеты можно по ссылке

Что есть в статье:

  1. О выставке
  2. Кому понравится?
  3. Кому не понравится?

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