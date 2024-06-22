Выбор редакции. Винная йога в Igrik bar&yoga

Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Редакция Kaverafisha проверила это на себе. Рассказываем про необычный опыт в статье!

Что будет в статье:

О баре

«Игрик Бар & Йога» — актуальное времени пространство, чтобы красиво расслабиться. Кому-то — йогой, кому-то — вином. Или всем сразу! По пятницам и субботам здесь проводят винную йогу. Это первая студия в России, где это направление преподают на постоянной основе.

Как выглядит? Это эстетичное пространство с линейкой премиальных вин. Камерное пространство бара позволяет сбежать от городской суеты, отдохнуть и насладиться бокалом вина и закусками от шеф-повара Сергея Постникова.

Сюрприз — отдельный зал для йоги, рассчитанный на 10 человек.

Что за винная йога такая?

В ходе класса для расслабления и выработки дофамина участники выпивают дегустационную порцию вина. На каждом занятии мы предлагаем различные вина и каждое вино раскрывается по-особенному. Цель таких тренировок — привнести атмосферу дружеского общения или вечеринки в мир йоги и сравнить свои ощущения от вина «до» и «после» класса. Команда проекта Igrik bar&yoga

Редактор Софа из Kaverafisha:

Мне понравилась студия, всё в неоне, в приглушенном свете. На классе мы совмещали потоковую йогу и дегустацию премиального вина. Пришло расслабление, ушло напряжение. Мероприятие для быстрой, качественной релаксации, чтобы отпустить уставшую за неделю голову, очистить вкусовые и обонятельные рецепторы с помощью техник йоги и продегустировать вино.

Всё очень спокойно, мягко и бережно. Нет цели «упахаться» на йоге и «переборщить» с напитками. Мероприятие из разряда — «разбавить вечер чем-то особенным». После мягкого флоу можно обсудить свои ощущения с другими практикующими. Есть опция работы с метафорическими картами. По запросу:)

В баре проходит и обычная йога, без вина. Так что за силой, балансом и сложными позами — welcome.

В студии у нас почти десяток направлений: от популярной хатха и виньясы до парных классов по тантре и класса Yoga Sculpt — сочетание хатха-йоги с анаэробной нагрузкой и утяжелителями на руки. Команда проекта Igrik bar&yoga

Кому стоит сходить?

Мероприятие отличается от классической йоги. Подойдет скорее светским, городским практикующим. Тем, кто не прочь провести вечер пятницы в компании новых людей; сначала замедлиться, послушать своё тело, поработать с ним, а затем почувствовать себя истинным сомелье. Я бы назвала это «особенная йога с вечериночным подтекстом» :)

Кому не стоит идти?

Я сама практикую йогу 4 года и понимаю, что многие люди берут «аскезу» на животную еду и алкоголь. И уважаю выбор каждого. Но если ты «нейтрален» и привык к балансу во всём, то винная йога как раз для тебя. В «Игрик бар» — за умеренность, меру и заботу о себе.

Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие кому-то что-то доказывать. Нельсон Мандела

А ближайшая йога с вином уже у нас в приложении: