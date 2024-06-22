Выбор редакции. Винная йога в Igrik bar&yoga

О баре
Как выглядит? Это эстетичное пространство с линейкой премиальных вин. Камерное пространство бара позволяет сбежать от городской суеты, отдохнуть и насладиться бокалом вина и закусками от шеф-повара Сергея Постникова.
Сюрприз — отдельный зал для йоги, рассчитанный на 10 человек.
Что за винная йога такая?
Редактор Софа из Kaverafisha:
Мне понравилась студия, всё в неоне, в приглушенном свете. На классе мы совмещали потоковую йогу и дегустацию премиального вина. Пришло расслабление, ушло напряжение. Мероприятие для быстрой, качественной релаксации, чтобы отпустить уставшую за неделю голову, очистить вкусовые и обонятельные рецепторы с помощью техник йоги и продегустировать вино.
Всё очень спокойно, мягко и бережно. Нет цели «упахаться» на йоге и «переборщить» с напитками. Мероприятие из разряда — «разбавить вечер чем-то особенным». После мягкого флоу можно обсудить свои ощущения с другими практикующими. Есть опция работы с метафорическими картами. По запросу:)
В баре проходит и обычная йога, без вина. Так что за силой, балансом и сложными позами — welcome.
Кому стоит сходить?
Мероприятие отличается от классической йоги. Подойдет скорее светским, городским практикующим. Тем, кто не прочь провести вечер пятницы в компании новых людей; сначала замедлиться, послушать своё тело, поработать с ним, а затем почувствовать себя истинным сомелье. Я бы назвала это «особенная йога с вечериночным подтекстом» :)
Кому не стоит идти?
Я сама практикую йогу 4 года и понимаю, что многие люди берут «аскезу» на животную еду и алкоголь. И уважаю выбор каждого. Но если ты «нейтрален» и привык к балансу во всём, то винная йога как раз для тебя. В «Игрик бар» — за умеренность, меру и заботу о себе.
А ближайшая йога с вином уже у нас в приложении:
Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...
2100₽
Можно ли совместить совершенствование тела с умеренным употреблением алкоголя? Е...
2100₽