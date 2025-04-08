Выбор редакции: спектакль «Я убил царя»

В феврале я ненадолго прилетела в Москву, и друллега Софа повела меня в театральное пространство «Внутри», которое она сама уже давно нежно любит. Эту статью мы решили написать вдвоем: я расскажу о впечатлениях новичка, Софа поделится мыслями бывалого.

О пространстве

Арина:

Закоулки, мусорные контейнеры, старинные постройки — очень хороший признак, если ты идёшь в театр. Там тебя поджидает андеграунд. Так и случилось: мы куда-то спустились, по ковровым дорожкам прошмыгнули, кажется, к гардеробу. Оказались в интригующей обстановке.

Софа:

«Внутри» встречает всегда тепло и по-свойски. На входе будет крыска — проводник театра. В зоне отдыха будут зелёные яблоки, привычные ковры, приглушённый свет. Тебе всё это знакомо. Театр приглашает отбросить «реальность», соединиться с новыми смыслами, историями, о которых вряд ли подумаешь в бытовой и быстрой жизни.

О спектакле

Арина:

Ситуация. Спектакль — нарезка показаний свидетелей и участников убийства царской семьи. Дело происходило в Екатеринбурге, откуда я, собственно, и прилетела в Москву. Эти истории так или иначе отпечатаны в сознании каждого ребенка из 90-х, об этом очень любили тогда говорить у нас. Потому что долгое время город будто бы славился только этим. В общем хочешь-не хочешь, а сидишь в зале и чувствуешь себя одним из этих героев, довольно равнодушных к судьбе других, испуганных, провинциальных, ограниченных. Неприятное чувство. Интересно, что дальше напишет москвичка, каково было остальным?

Софа:

Я родилась в конце 90-х, в другом городе, история которого не связана с царской семьёй. Но если бы мое детство и юность проходили в Москве, эта история, без углублений в неё, все равно бы меня не коснулась. Я могла и могу изучать её только по историческим книгам, архивам и кинематографу. Мой историко-культурный опыт сформирован на романтизации произошедших событий. Жертвы очевидны, трагичный результат всем известен. А что люди? Что там с простыми людьми — свидетелями и очевидцами этого кровавого дня?

Об актёрах

Арина:

Великолепная игра. Меня вышвырнуло из приятно-отпускного состояния на обочину реальности. Было больно и почему-то обидно. И в эти слова я зашиваю огромный комплимент труппе.

Софа:

Ценность спектакля в том, что мы смотрим на ситуацию глазами обычных людей, самых простых профессий. Относились ли они к этой трагедии так, как относимся сейчас к ней мы? Как это повлияло на их жизни? Раскололось ли что-то внутри них безвозвратно на фоне этой смерти или же они остались равнодушны и черствы? Спектакль отвечает на эти вопросы. А еще оголяет рану народного сознания и заставляет её кровоточить.

Я всему поверила. Каждой ситуации. Актёры играли грубо и пронзительно, контрастно, мощно, достоверно. Часто хотелось закрыть уши и отвернуться, чтобы не видеть «человека» во всём его проявлении.

Почему стоит сходить

Арина:

Если хочется выстегнуть себя из круговорота привычной жизни, проникнуться масштабами судеб, истории, жизни вообще, то оно вам надо! Получится.

Софа:

Если хочется плотнее соприкоснуться с историей. Сформулировать или дополнить видение про династию Романовых. «Я убил царя» точно позволит прочувствовать трагедию. А как с ней жить, что о ней думать, и что важнее — как её чувствовать — это предстоит узнать в театре.

Ближайшие даты спектакля уже в афише «Кавра»: