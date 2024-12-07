Выбор редакции. Спектакль «Эдгар По.Следствие»

О театре
О чём спектакль?
Софа из редакции «Кавёр»:
Это премьера! Да ещё какая. Красочная, до деталей и мелочей проработанная (а как ещё может быть в театре кукол?), остросюжетная. Я вжималась в кресло, когда наравне с людьми на сцене появлялись огромные куклы — действующие герои постановки. Несмотря на то, что рты и глаза у кукол не двигались, всеми остальными частями тела умело управляли актёры театра.
На сцене было всё: и великолепный Эдгар По, и его любовная драма и внутренняя трагедия, которую искусно вплели в сюжет спектакля, и страшные вороны — то ли мистические образы, то ли предвестники смерти. Помнишь, что значит образ ворона?
Был гроб, животные, погребение, муки творчества, бесы, бредовые сны, метафоры, боль, двойные смыслы, посланники и...любовь тоже была.
Кому стоит сходить?
- фанатам творчества Эдгара Аллана По
- любителям загадок
- людям, помешанным на детективах и сюжетных хитросплетениях
- если ты хочешь чего-то экстраординарного и мрачного
- если ты любишь смешанные театральные формы (человек+кукла играют наравне, все таки!)
- если ты любишь напряжённый ритм в постановках
- если тебе нравится идея о связи жизни с потусторонним миром
- если любишь трагедию и драму
- если жаждешь увидеть неожиданную концовку
Наш кавровый рекомендасьён, в общем. Список можно продолжать бесконечно. Лучше один раз прийти и всё увидеть :)
Ближайшие спектакли уже у нас в приложении:
Театральное расследование по мотивам «Убийства на улице Морг». Аналитические сп...
2000₽
Интересные факты
- В спектакле проведена параллель личности Эдгара По и главного героя Огюста Дюпена. Эдгар По выступает в роли Рассказчика, но в ходе сюжета он и Огюст предстают перед нами, как единое целое. То целое, что синхронно движется, говорит одним голосом, имеет одни мысли на двоих.
- Писатель, особенно в ранний период творчества, также, как и его герой Огюст Дюпен, любил демонстрировать читателю свои аналитические способности.
- В спектакле=деле фигурирует и сам автор. Эдгар По был блестящим аналитиком и любителем загадок в разных областях: от криптографии до космологии.
- Спектакль создан на основе рассказа «Двойное убийство на улице Морг». Его принято считать первым детективным произведением в истории литературы.
- Впервые рассказ был опубликован в филадельфийском Graham's Magazine 20 апреля 1841 года.
- Для раскрытия образа Дюпена, первого оформленного героя-детектива, и в описаниях его приключений, Эдгар По задействовал немало приёмов. Эти приёмы уже позднее взяли на вооружение Артур Конан Дойль и Агата Кристи для своих произведений.