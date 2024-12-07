Выбор редакции. Спектакль «Эдгар По.Следствие»

Это не спектакль, а театральное расследование! Тайные методы с использованием огромных кукол, мистика, криптография, космология. Обо всём рассказываем в статье.

Что будет в статье:

О театре

Московский театр кукол на Бауманской — это место для новых театральных форм и экспериментов. В репертуаре ты найдешь спектакли для аудитории 18+. Кажется, что куклы и взрослый мир несовместимы...А ты тоже так считаешь? Или готов отправиться в детскую обитель, в которой найдется место взрослым сюжетам и тайнам?

О чём спектакль?

Театральное расследование по мотивам «Убийства на улице Морг». Аналитические способности нашего ума с трудом поддаются анализу. Однако для человека исключительного такой дар анализа становится источником живейшего наслаждения. К такому заключению приходит Рассказчик после встречи в Париже с неким Огюстом Дюпеном, изумившим его эрудицией и остротой воображения. Создатели спектакля подобрали ключи к авторскому коду и взяли на себя право первого расследования по мотивам Эдгара По с использованием тайных методов театра кукол. Они создали детектив в детективе. Театральное описание

Софа из редакции «Кавёр»:

Это премьера! Да ещё какая. Красочная, до деталей и мелочей проработанная (а как ещё может быть в театре кукол?), остросюжетная. Я вжималась в кресло, когда наравне с людьми на сцене появлялись огромные куклы — действующие герои постановки. Несмотря на то, что рты и глаза у кукол не двигались, всеми остальными частями тела умело управляли актёры театра.

На сцене было всё: и великолепный Эдгар По, и его любовная драма и внутренняя трагедия, которую искусно вплели в сюжет спектакля, и страшные вороны — то ли мистические образы, то ли предвестники смерти. Помнишь, что значит образ ворона?

Был гроб, животные, погребение, муки творчества, бесы, бредовые сны, метафоры, боль, двойные смыслы, посланники и...любовь тоже была.

Кому стоит сходить?

фанатам творчества Эдгара Аллана По

любителям загадок

людям, помешанным на детективах и сюжетных хитросплетениях

если ты хочешь чего-то экстраординарного и мрачного

если ты любишь смешанные театральные формы (человек+кукла играют наравне, все таки!)

если ты любишь напряжённый ритм в постановках

если тебе нравится идея о связи жизни с потусторонним миром

если любишь трагедию и драму

если жаждешь увидеть неожиданную концовку

Наш кавровый рекомендасьён, в общем. Список можно продолжать бесконечно. Лучше один раз прийти и всё увидеть :)

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