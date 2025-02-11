Выбор редакции: Sens. Геометрия чувств

Редакция «Кавра» активизировала все органы чувств и восполнила внутренние ресурсы. Что с нами сделал центр М'АРС?

О чём выставка

Sense — впечатляющая выставка, синтезирующая знания учёных, философов, алхимиков разных времён и культур о природных феноменах, затрагивающая все органы чувств. Она обогащает и восполняет внутренние ресурсы человека. Sense — это 5 эффектных красочных локаций, 5 природных элементов и 5 способов восприятия мира. Центр современного искусства М'АРС

Представь, что ты можешь переместиться в мир, чем-то похожий на вселенную Джеймса Кэмерона из к/ф «Аватар». Представь, что все стихии нашего мира оживают и начинают с тобой говорить...Звуками, ароматами, пространственными искажениями, спецэффектами, кинестетическим и виртуальным языком, голосами, климатическими и ароматическими настройками. Они рассказывают, влекут, ведут к себе и в себя. И ты погружаешься, медленно, не торопясь. Ты оказываешься на стыке нескольких состояний.

Вроде бы пришёл на выставку, оставил одежду в гардеробе, приготовился фоткать и изучать арт-объекты. Все понятно и банально. Но как только ты переступаешь границу «пространства 5 стихий», всё забывается. И ты погружаешься в новый мир и уже изучаешь нового себя в этом мире.

Что впечатлило

Впечатлила подача и наполненность выставки. Ощущение, что проходишь длинный квест, результат которого — обретение отдохнувшего себя. Ты словно погулял босиком по лесу. Выставка позволяет тебе восстановить силы, найти связь с собой, через необыкновенное, хоть и искусственно-выстроенное соприкосновение с природными элементами.

В каком состоянии идти?

Любое твоё состояние и настроение преобразуется, когда ты выйдешь из «пространства 5 стихий». Если ты ощущал радость и благодарность — это усилится. Если ты был раздражён и зол — тебя отпустит. Если социальная или моральная батарейка была истощена — выйдешь заряженным и одухотворенным. Выставка терапевтирует, даёт время и поле для погружения в личные воды сознания.

Sens — это разговор с собой и с миром, это возможность соприкоснуться с опытом прошлого, вернуться к природным истокам.

Культура Японии построена на глубоком уважении к природе, на взаимосвязи человека и окружающего мира. Японцы воспринимают природу, как нечто одухотворённое. Выставка в М'АРСе — возможность прочувствовать и понять ценность всего живого, что тебя окружает. Это возможность услышать и понять себя.

Ты знаешь, куда идти прямо сейчас: