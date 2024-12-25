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Выбор редакции. «Апокалипсис» в Брусницыне

Редакция Kaverafisha узнала про

Что будет в статье:

  1. - О чём выставка?
  2. - Кому стоит идти?
  3. - Кому не стоит идти?
  4. - Мнение редактора:

О чём выставка?

Это отличная возможность узнать все самое важное и интересное о Судном дне. Креативные инсталляции арт-группы «Зерно» помогут тебе познакомиться с историей человечества от момента сотворения до ожидания Второго Пришествия, походить по воде, подобно Иисусу, увидеть Вавилонскую башню, почувствовать, каково это — испытать радость Воскресения и углубиться в исторический и культурный контекст Апокалипсиса.
Команда «Анненкирхе»

Кому стоит идти?

Любознательным всезнайкам (точно будет что-то, чего ты не знал), душным интеллектуалам (чтобы точно убедиться, что ты-то всё знаешь), хорошим девочкам и мальчикам (ура, рай!), плохим мальчикам и девочкам (ееее, ад!) и просто всем неравнодушным к самой теме и современному искусству.

Кому не стоит идти?

Тем, кто воспринимает жизнь (и себя!) слишком всерьёз :)

Мнение редактора:

Классная выставка «на подумать»: отличное сочетание содержания и внешней формы. Любимый экспонат - Вавилонская башня, где на разных языках мира читают отрывки из Библии, пока ты сквозь облака поднимаешься в Рай. 

«Апокалипсис» продлится до 8 января, сходи и пойми, почему с точки зрения христианства его стоит ждать, а не бояться. 

Что есть в статье:

  1. О чём выставка?
  2. Кому стоит идти?
  3. Кому не стоит идти?
  4. Мнение редактора:

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