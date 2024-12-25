Выбор редакции. «Апокалипсис» в Брусницыне

Что будет в статье:

О чём выставка?

Это отличная возможность узнать все самое важное и интересное о Судном дне. Креативные инсталляции арт-группы «Зерно» помогут тебе познакомиться с историей человечества от момента сотворения до ожидания Второго Пришествия, походить по воде, подобно Иисусу, увидеть Вавилонскую башню, почувствовать, каково это — испытать радость Воскресения и углубиться в исторический и культурный контекст Апокалипсиса. Команда «Анненкирхе»

Кому стоит идти?

Любознательным всезнайкам (точно будет что-то, чего ты не знал), душным интеллектуалам (чтобы точно убедиться, что ты-то всё знаешь), хорошим девочкам и мальчикам (ура, рай!), плохим мальчикам и девочкам (ееее, ад!) и просто всем неравнодушным к самой теме и современному искусству.

Кому не стоит идти?

Тем, кто воспринимает жизнь (и себя!) слишком всерьёз :)

Мнение редактора:

Классная выставка «на подумать»: отличное сочетание содержания и внешней формы. Любимый экспонат - Вавилонская башня, где на разных языках мира читают отрывки из Библии, пока ты сквозь облака поднимаешься в Рай.

«Апокалипсис» продлится до 8 января, сходи и пойми, почему с точки зрения христианства его стоит ждать, а не бояться.