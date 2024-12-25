Выбор редакции. «Апокалипсис» в Брусницыне

О чём выставка?
Кому стоит идти?
Любознательным всезнайкам (точно будет что-то, чего ты не знал), душным интеллектуалам (чтобы точно убедиться, что ты-то всё знаешь), хорошим девочкам и мальчикам (ура, рай!), плохим мальчикам и девочкам (ееее, ад!) и просто всем неравнодушным к самой теме и современному искусству.
Кому не стоит идти?
Тем, кто воспринимает жизнь (и себя!) слишком всерьёз :)
Мнение редактора:
Классная выставка «на подумать»: отличное сочетание содержания и внешней формы. Любимый экспонат - Вавилонская башня, где на разных языках мира читают отрывки из Библии, пока ты сквозь облака поднимаешься в Рай.
«Апокалипсис» продлится до 8 января, сходи и пойми, почему с точки зрения христианства его стоит ждать, а не бояться.