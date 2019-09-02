С выбором профессии сталкиваются не только выпускники школ или ВУЗов, а также те, кто уже давно вышел из стен образовательных учреждений. Некоторые проходят переквалификацию, другие заканчивают курсы по интересующей сфере. Замечается такая тенденция: в магистратуру приходят либо сразу после окончания учебы, либо после 10 лет завершения. В обоих случаях это стрессовая ситуация. Выбор профессии трудоемок и занимает много времени, поскольку среднестатистический человек заинтересован в двух-трёх сферах, которыми хотел бы заниматься, а остановиться нужно только на одной. Каждому человеку приходится выбирать то, что подходило бы под собственный темп работы, тип темперамента, стрессоустойчивость, работоспособность. Если еще около трех десятилетий назад выпускники ВУЗов должны были отработать от 3 до 5 лет по профессии, то на 2019 год это встречается редко и только при целевом обучении. В Кузбассе на бирже труда востребованными профессиями выступают: • Рабочие профессии – грузчик, разнорабочий, электромонтер, комплектовщик, слесарь, электромонтажник, газовщик, электрик. Зарплата варьируется от 25 до 90 тысяч рублей. Востребованность в этих профессиях объясняется тем, что на территории кемеровской области расположено большое количество производств. • Врачи и медицинские работники. • Социальные работники, педагоги для школ и ВУЗов, педагоги дополнительного и инклюзивного образования. • Специалисты по закупкам, менеджеры по продажам, торговые представители, продавцы-консультанты. В 2019 году выделяются такие перспективные профессии, как: Data Scientist: учёный по данным, исследователь данных, HR-аналитик, IT-директор (CIO), T&D-менеджер, L&D-менеджер (Training and Development, Learning and Development), BI разработчик (BI архитектор). Профессиями будущего выступают: BIM-менеджер-проектировщик, Big Data Analyst: специалист по анализу больших данных, R&D менеджер здравоохранения. Последнее время в Кузбассе активно пытаются решить вопрос миграции и текучести кадров. Большая часть молодых кемеровских специалистов уезжает в другие города, поскольку считают, что не реализуют себя в профессии в Кемерово, либо не работают по специальности, поскольку труд мало оплачивается.