ВместоПаразитов: 7 южнокорейских фильмов с особенной атмосферой

“Паразиты” надежно засели в сердечке многих, но, как говорится, не ими едиными. Если азиатская тема вас зацепила, предлагаем еще 8 атмосферных корейских фильмов, которые гарантированно оставят след в вашей памяти. Солнечныe / Sseo-ni (2011) Рейтинг: IMDb: 7.80 Как давно вы общались со школьными подругами? После этой картины вы наверняка захотите им написать. Героиня фильмы На-ми случайно встретилась с подругой детства, которой осталось жить совсем недолго. Ее последнее желание - повидаться с приятельницами из школьной группы “Солнечные”, и На-ми отправляется воплощать это желание в жизнь. Как и в любой корейской драме, здесь будет место и для слез, и для искреннего смеха. Жажда / Bakjwi (2009) Рейтинг: IMDb: 7.10/Rotten Tomatoes: 81% Если вам ну очень приглянулся Сон Кан Хо, главный герой “Паразитов”, то вы точно должны посмотреть “Жажду”. Эта картина - изощренный пересмотр “Сумерек” на корейский манер. Здесь рассказывается про священника, который хотел изобрести лекарство против смертельной болезни, а вместо этого превратился в вампира (как говорится, с кем не бывает). Фильм снят в уникальной южнокорейском стиле и не оставляет ощущения, что где-то вы уже это видели. Ну и последний аргумент - он взял приз жюри в Каннах в 2009 году. Весна, лето, осень, зима... и снова весна / Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) Рейтинг: IMDb: 8/Rotten Tomatoes: 94% Если вы все еще не посмотрели ни одной картины Ким Ки Дука, то считаться фанатом корейских фильмов никак не можете. Это красивая артхаусная работа, полная скрытых смыслов, красивых пейзажей, местами неловких моментов и жизненных историй. Фильм рассказывает про старого монаха и его молодого воспитанника, вместе с которым мы проходим все стадии взросления. Красной нитью картины проходит характерная для Азии мысль - насколько бы духовно сильными мы не были, некоторым вещам можно только смиренно подчиниться. Служанка / Ah-ga-ssi (2016) Рейтинг: IMDb: 8.1/Rotten Tomatoes: 95% Истинные киноманы вряд ли могли пропустить эту картину. Но если вы все еще ее не видели и жаждете чего-то нуарного, мрачного и элегантного, “Служанка” с лихвой удовлетворит эти желания. Жанр фильма определен как “эротический триллер”, а это уже много о чем говорит. По сюжету: мошенник Фудзивара предлагает бедной корейской девушке поучаствовать в афере. Он собирается жениться на богатой Японской аристократке, оприходовать ее наследство, после чего упечь бедняжку в дурдом и счастливо жить до конца своих дней. Но жизнь вносит свои коррективы: девушки становятся любовницами и рушат все планы афериста. В копилке фильма - борьба за Золотую пальмовую ветвь в Каннах, BAFTA за лучший фильм не на английском языке и три премии «Голубой дракон». Пустой дом / Bin-jip (2004) Рейтинг: IMDb: 8/Rotten Tomatoes 87% “Пустой дом” - картина для тех, кто устал от разговоров в фильмах. Вы вряд ли насчитаете больше сотни реплик, зато сможете насладиться атмосферой и научитесь понимать истории без слов. Фильм - еще одна работа Ким Ки Дука, поэтому готовьтесь к неловким моментам. Сюжет таков: Тхэ-сок - расклейщик объявлений, он ходит по домам и живет в тех, где хозяева временно уехали. В одном из домов он встречает молчаливую Сон-Хва, у которой проблемы с мужем и которая решает сбежать из своей золотой клетки вслед за экстравагантным Тхэ-соком. Если хочется посмотреть “что-нибудь про любовь”, но классические ромкомы - не вариант, эта картина точно придется по вкусу. Мать / Madeo (2009) Рейтинг: IMDb: 7.8/Rotten Tomatoes 96% Фильм, снятый режиссером “Паразитов” Пон Чжун Хо. Очень камерная картина, рассказывающая о матери, умственно отсталого сына которой посадили по обвинению в убийстве девушки. С одной стороны - пожилая женщина, желающая спасти своего несправедливо осужденного сына, с другой - бездушная система, агрессия людей и равнодушие людей, чья работа - помогать. Трогательная корейская картина, актуальная в любой стране. Экстремальная работа / Geukhanjikeob (2019) Рейтинг: IMDb: 7.1/Rotten Tomatoes 78% Если вы давно хотели посмотреть отличную корейскую комедию, то “Экстремальная работа” - идеальный выбор. В ней небанальный сюжет сочетается с милой неуклюжестью и уникальным чувством юмора корейцев. По сюжету картины группа полицейских благополучно проваливает важное задание по поимке опасного бандита, из-за чего получает нагоняй от начальства. Они решают исправить ситуацию и покупают куриный, в который часто ходят затариваться местные преступники. Вот только готовка курицы оказывается делом куда более интересным, чем казалось вначале.