ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ И ТЕМЫ. 

39 Международный студенческий фестиваль ВГИК в Кемерове. В Кемерово с 11 ноября в течении 4 дней идёт фестиваль короткометражного кино, созданного студентами и дипломниками Вгика. В эти дни зрители не только посмотрят, но и примут участие в выборе победителя этого фестиваля. О ПРОГРАММЕ? Программа рассчитана на 4 дня. В первый день программы зрителям покажут короткие анимационные фильмы, для самой младшей возрастной аудитории. Во второй и третий день фестиваля смотрим короткометражные игровые фильмы. В четверг 14 ноября последний день просмотра фестивальной программы и обсуждение представленных работ в рамках киноклуба "Альтернатива" вместе с Алексеем Левиным. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ Почему имеет смысл идти и смотреть фестивальную программу и на что стоит обратить внимание? Во-первых, обычно молодежь максимально чутко воспринимает новые тренды в обществе и искусстве. Интересно приобщиться и примерить новое на себя. Во-вторых, режиссерский и актёрский талант виден уже на дипломе. Так что изучение новых имён позволяет раньше других выявить будущих лидеров киноискусства.. Посещение таких фестивалей - дело чести для тех, кто сознательно пришёл в сферу искусства. В-третьих, творческая молодежь вдохновляет и толкает на новые размышления. Новые лица героев настоящего и будущего, свежие интерпретации тем, смелые решения. Новые эстетические впечатления вам обеспечены. Для просмотра программы фестиваля 1 дня я позвала главного для меня эксперта в анимации - моего сына. А он позвал своего друга. Я, честно говоря, боялась, что будет какая-нибудь "нервомотательная" жесть. Но нет! Пацанам понравилось. И они осознанно, сверяясь со своим вкусом, поставили баллы в оценочной лист. ТРЕНДЫ Молодёжный взгляд на анимацию продолжает уже появившиеся тренды и обозначает новые направления визуального искусства: Ценность личных теплых отношений. Это желание теплых и уютных отношений как идея и цель комфортной жизни уже проявилась в искусстве и молодёжь его подхватывает. Проявляется эта тенденция в желании зародить у зрителя сочувствие и симпатию к герою. Подчеркнутая рукомесленность анимации. Вероятно, сделана вся анимация компьютерным способом, но практически во всех фильмах программы первого дня преобладает яркое графическое или живописном начало, которое проявляется в демонстрации иллюзии быстрой зарисовки, проработанной авторской графики или эстетики живописного мазка. Эстетика анимационных фильмов близка по восприятию к авторскому почерку. "Пляшущие" буквы титров, авторская очень субъективная трактовка образов персонажей, закадровый голос с хрипотцой или приятными "домашними" интонациями. ТЕМЫ Молодежь представила свои версии традиционных и новых тем для современного визуального искусства. 1. Среди традиционных тем можно выделить поэтику детства и детского восприятия мира. Рассказы на сюжеты притч из разных мировых религий. В эту же группу можно включить сказки с традиционным сюжетом. 2. В рамках тем, актуальных в современном искусстве на первое место вышла тема города, связи городской среды и комфорта человека. В нескольких фильмах образ города проявился как хаотичная, немного деструктивная среда, в котором надо научиться жить. Я отметила, что нет противопоставления города и человека, но обозначаются раздражающие человека моменты города - шум, суета. 3. Среди относительно новых интерпретаций тем можно отметить: Иронию на тему гендерных отношений (фильм "Муж-хозяйка"). Жена и муж поменялись местами. Жена, напевая, делает много работы по дому, которую муж не видит. Поменявшись местами, жена, также слегка напевая, сделала всю мужскую работу, а муж, оставшись в доме на хозяйстве, чуть сам не убился и дом привёл в хаос. История рассказана весело и иронично без остроты гендерных столкновений. Выбор без выбора (фильм "Мазай не Ной", на фото кадр из этого фильма). Зайцы увидели ковчег, но западный и технологичный ковчег не спасает животных, а делает из них консервы и котлеты. И тут приплыл спаситель Мазай. Он отбил веслом зайцев от техничных лап лайнера "Ковчег", чтоб, вернувшись домой, кустарным способом сделать из зайчишек шубу и шапку. Смешно, горько и правда нашей жизни. Запрограммированное старение и умирание (фильм "Дорога"). Человек на разном транспорте мчится по дороге жизни, начиная с детской и заканчивая инвалидной коляской. Итогом жизни становится смерть и погружение в колыбель вселенной. Конечность человеческий жизни - классика искусства, но вот отсутствие горечи и страха смерти отвечает современному контексту. Человек в контексте вселенной. Точнее Коза в контексте вселенной. (фильм "Место Козы во вселенной" похитил моё сердечко). Коза съела вилок капусты и хочет ещё. Она обратила внимание, что у неё на платье нарисован город, а в городе тоже есть вилки капусты и она прыгнула в рисунок своего платья. Коза съела всю капусту в рисунке платья тоже и вызвала недовольство жителей. Ей пришлось опять выпрыгнуть в свою кухню, но жители рисунка платья по-прежнему грозили ей своими маленькими кулачками. Тогда она бросила платье в стиральную машину и хорошенько его постирала. Не помогло. Тогда она взяла утюг и погладила то место, где бунтовали жители рисунка платья. И это помогло. Бунт был подавлен, а платье было по-прежнему красивым, но уже без зелёных точек капусных качанов. Вот такая абсурдная и забавная история о лёгкости восприятия и праве на субъективный взгляд на мир. ЧЕГО НЕТ? В фильмах первого дня фестиваля нет: Надрыва в рассказе даже трагических сюжетов. Практически нет практики эксплуатации острых эмоций и всякого рода практик страдания. Наоборот, присутствует желание зародить в зрителях тёплые чувства и эмоциональное принятие ситуации. Нет остроты конфликта. Конечно, в фильмах показаны противоположные точки зрения, но почти во всех случаях преобладает общий примирительный тон. Нет остросоциальных тем. Это не значит, что актуальные социальные темы замалчиваются. В частности в фильме "Шум" авторы показали в формате опроса горожан все недовольство шумом города и проговорили масштаб влияния шума на психику человека. Но ракурс подачи темы, юмор и принятие этой проблемы также имеет современный примирительный характер. Просмотренная программа первого дня фестиваля укрепила мое подозрение о том, что центром внимания авторов в искусстве стал человек, его эмоции и чувства. Остросоциальные конфликты сглаживаются, а пути решения конфликта лежат через ракурс восприятия. Сам автор хочет и умеет быть субъективным и не боится показать наивность, неумелость, простоту. Некоторая примитивность в технике исполнения на самом деле тщательно скрываемый техницизм. Ясность рассказа, диалог со зрителем на равных, авторская "интонация" стилистики фильмов очень покупает. 12, 13 и 14 ноября в Кузбасскино продолжится показ фестивальной программы. И как водится на фестивалях, каждый новый день открывает новые смыслы, контексты и эстетику молодежного российского кино.