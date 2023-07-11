«Вий»: гоголевский шабаш в Приюте комедианта

Фолк-триллер «Вий» стал для меня ярким откровением по мотивам любимой классики. Безумные танцы под луной, человеческие страсти и пороки в оболочке колоритной деревенской мистики.

В начале действие кажется солнечным и непринужденным, но постепенно краски сгущаются с наступлением ночи. Эти колебания от светлого дня на хуторе к потустороннему мраку церкви вызывают тревогу и вместе с тем любопытство. Хоть я и знала сюжет, но все равно каждый раз думала «что будет дальше?».

Актеры выложились на все сто, смешили и пугали одинаково сильно там, где это нужно. Сами персонажи колоритные и проработанные. Главный герой Хома Брут много эмоций – от сочувствия до смеха, а Панночка – пугающая и прекрасная.

Сама сцена кажется отдельным персонажем. Это многогранный мир, который живет своей жизнью. Здесь уместился и темный лес, и пшеничное поле, и ворота злополучной церкви, где обитает Панночка. Экспозиция, яркий безумный видео-арт и фоновые звуки создают полноценные локации со своим особым настроением, которое меняется по ходу повествования.

Порадовало музыкальное сопровождение. Ритмичные и атмосферные народные мотивы в современной обработке застревают в голове на весь оставшийся вечер. Все проработано до мелочей вплоть до скрежета цикад, скрипа половиц и засовов.

«Вий» – это буйство фантазии, плод безграничного человеческого воображения. В какой-то момент ты сам теряешься и забываешь, что это спектакль. Происходящее кажется сном – плохим или хорошим решать тебе.

Спектакль бережно следует оригиналу, но перед просмотром лучше освежить знания первоисточника.

Рекомендую брать места в середине зала, чтобы в полной мере насладиться зрелищем от и до.