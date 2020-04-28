Вещи Dior и Chanel продадут на благотворительном аукционе

Для всех, кто хочет прибарахлиться и помочь жертвам коронавируса концепт-стор Colette Сара Андельман и бренда Ami устроят аукцион с кастомизированными вещами Chanel, Dior, Louis Vuitton и других известных брендов. Дизайнеры кастомизируют предметы или создадут их специально для аукциона. Единственное условие для дизайнеров — вещи должны иметь отсылку к знаковому для благотворительной организации Protege Ton Soignant оттенку синего. Деньги пойдут на помочь французским больницам во время коронавируса. Аукцион пройдет онлайн, платформа запустится 1 мая, торги продлятся до 4 мая. Все доходы пойдут благотворительным организациям, которые оказывают помощь медработникам во Франции, а также напрямую в больницы.