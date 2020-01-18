ВЕРСИИ УНИВЕРСУМА ЕВГЕНИЯ ЗАРЕМБЫ

В январе в иркутской галерее "Диас" открылась выставка живописи новосибирского художника Евгения Зарембы. Во-первых, галерея "Диас" по нескольким пунктам своей деятельности уникальная для Сибири. Она продвигает региональное иркутское искусство, в том числе запустила процесс переосмысления пейзажа. А еще эта галерея работает над смычкой всех слоев общества в сфере приобщения к современному искусству. Во-вторых, наблюдать за эволюцией творчества Евгения Зарембы сверхинтересно. Он воспитанник омской школы живописи, который совершил рывок в абстрактное искусство уже в наше время. Перечисленных факторов достаточно, чтобы обратить внимание на эту выставку. Но мне интересно еще само развитие абстрактного искусства, примером чего является творчество Евгения Зарембы. Сложность состоит в том, что от нас скрыты мотивы и истоки творчества сибирских абстракционистов. Мы видим абстракцию как что-то закрытое и неразъятое, опираясь только на свои эмоции. ИСТОКИ РУССКОГО АБСТРАКЦИОНИЗМА Конечно, самые-самые истоки абстракционизма для всего мира определили В. Кандинский и К. Малевич. Но важнее когда и как абстрактное искусство вернулось в СССР в период преобладания соцреализма. В рамках нонконформизма абстрактное искусство воспринималось как символ социальной свободы. В 1960-1970-х годы раскрепощение и поиск своего стиля часто шел через абстракцию. К этому времени на Западе уже вполне оформились направления абстракционизма - абстрактный экспрессионизм, геометрическая абстракция, минималистские опыты. Русские художники были свободны в своем выборе направления и исходили из особенностей природы собственного дарования. И потому было множество разных авторских версий абстрактного искусства. Для большинства художников это был промежуточный период в переходе к принципиально иному стилю. А вот для некоторых абстракция стала единственно верным решением. Осознать важность собственных творческих экспериментов тоже было трудно, так как оперативная искусствоведческая критика сильно отставала от художнического эксперимента. Важнее было то, что через абстрактное искусство художники решают для себя философско-социальные проблемы. И они их решали, восстанавливали связь с первым русским авангардом, выстраивали параллели с западным искусством, выражали мнение о текущей ситуации. ПИОНЕРЫ СИБИРСКОЙ АБСТРАКЦИИ Разговор о пионерах сибирской абстракции долгий и сложный. Отмечу только, что такие крупные художественные центры как Красноярск и Новосибирск дали лидеров, которые запустили процесс освоения абстракции другими сибирскими художниками. Мощный посыл переосмысления художественной формы и критический взгляд на современность лидеры абстракционизма задали. Для абстракции той волны важны истоки. В столице такими истоками стало западное искусство 50-60-х гг. и потом уже русский авангард, закрытый в фондах музеев. Для сибирских художников три примерно равных по удаленности истока - западная абстракция, абстракция русского авангарда и столичный эксперимент в области поиска абстрактного образа. В каждом конкретном случае пропорция влияний этих истоков была своей. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИБИРСКИХ АБСТРАКЦИОНИСТОВ Новое поколение сибирских абстракционистов тоже по-своему уникально. Вопрос на который еще нужно будет ответить - является ли новое поколение сибирских абстракционистов продолжателями взглядов на абстракцию региональных корифеев абстракции? Пока я склоняюсь к отрицательному ответу. Новое поколение ищет иную версию решения образа и свой диалект в языке абстракции. Творчество Евгения Зарембы представляет собой один из вариантов нового осмысления мира языком абстрактного искусства. ЗНАКИ АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ У Евгения Зарембы нет комплекса неполноценности в плане противостояния фигуративному искусству. Эта свобода видна по легкому обращению со зрительскими предметными ассоциациями. Художник в принципе легко отталкивается от предметности и укрупняет, усиливает, колористически обогащает исходный в некоторых случаях узнаваемый образ. Способность соединять зрительские предметные и беспредметные ассоциации в искусстве - сильная сторона творчества Евгения Зарембы. Художник умело использует знаки абстрактной живописи, при этом оставляя у зрителя ощущение узнавания формы. СДЕРЖАННАЯ КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗОРНОСТЬ Евгений Заремба нашел для своих работ универсальные гаммы. Самой излюбленной для него является сочетание коричневато-охристых и бежевых оттенков. Но также есть работы, построенные на сочетании оттенков синего. В зависимости от конкретного замысла, художник избирает сближенную цветовую гамму или контраст. Выбор цвета, возможно, определен их близостью к стихиям - воздуха, воды, земли. Огонь, кстати, тоже присутствует в картинах Евгения, но как и в природе, искрящийся желтый, красный, оранжевый локален, ограничен и контрастен. Показательно, что Евгений Заремба работает с белым цветом, исследует его живописные возможности и влияние на зрительское восприятие. Абстракционисты аналитического толка стремились выразить космологические идеи и к белому относились как к одному из истоков мироздания. Заремба интуитивно воссоздает новую версию Универсума, и также интуитивно обращается к белому. Белым цветом он заканчивает свою колористическую версию Универсума. Убрать или добавить еще какой-то цвет невозможно, да и не стоит. МАСШТАБ И ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ Евгений Заремба работает с масштабом во всех смыслах. Для его творчества характерен большой формат работы, крупный масштаб изображаемых форм и глобальный замысел - отразить одно из проявлений Универсума. Внутренняя и внешняя масштабность работ художника, возможно, исходит из авторского желания приблизить недоступный микро- и мегамир обыденному пониманию. Работы Е. Зарембы делают человека немного ближе к ответу на вопрос: как сделан этот мир? Этот вопрос актуален сейчас в период развития технологий и расширения человеческих возможностей. Пересмотр отношения к Универсуму идет активно, но скорее в социальном плане через внимание к человеческому вторжению в природу. Заремба обращается к этому вопросу через поиск живописной метафоры. Работы Евгения Зарембы - это художественное воплощение Универсума во всем его разнообразии: от планетарного масштаба до существования микроорганизмов. Он показывает фактуру и формы поверхностей, цвет стихий, объект в пространстве. Его творчество - это искусство непредметного мира человека. Художник, как и многие из нас, знает, что, кроме предметной среды человека, существует то, что не доступно для зрительного восприятия, но имеет форму и умозрительно постигается. Работы Евгения Зарембы выходят из ограничений регионального искусства и развивают общую российскую традицию осмысления Универсума через живописную метафору и знаки абстрактного искусства.