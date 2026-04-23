А ты настоящий?

Верификация = доверие
«Наверное, бот», «а вдруг мошенник?», «почему анкета такая идеальная?» — эти мысли убивают желание знакомиться. Верификация профиля — простой способ сказать другим, что за анкетой стоит реальный человек.
Зачем это тебе?
- Тебе будут доверять. Галочка рядом с именем — это сигнал: здесь живой человек с серьёзными намерениями. Анкеты с верификацией получают в 2 раза больше ответов.
- Только реальные люди вокруг. После проверки открывается фильтр «Верифицированные» — ты будешь точно знать, что общаешься с реальным человеком.
- Сбереги своё время и нервы. С верификацией ты можешь ограничить общение с непроверенными аккаунтами. Забудь о фейках навсегда.
Как это работает?
- Записываешься на видеозвонок. Выбираешь удобное время — займёт 3–5 минут.
- Короткий звонок с рекрутером. Просто показываешь, что ты живой человек.
- Галочка появляется в профиле. Сразу видно всем — ты настоящий.
Да, что-то мало кто верифицируется пока, досадно. Выбор мал. Я бы сокращала возможности неварифициоованным по количеству сообщений в день до одного. Могло бы подстегнуть))