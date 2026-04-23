А ты настоящий?

«Наверное, бот», «а вдруг мошенник?», «почему анкета такая идеальная?» — эти мысли убивают желание знакомиться. Верификация профиля — простой способ сказать другим, что за анкетой стоит реальный человек.

Зачем это тебе?

Тебе будут доверять. Галочка рядом с именем — это сигнал: здесь живой человек с серьёзными намерениями. Анкеты с верификацией получают в 2 раза больше ответов.

Только реальные люди вокруг. После проверки открывается фильтр «Верифицированные» — ты будешь точно знать, что общаешься с реальным человеком.