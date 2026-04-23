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А ты настоящий?

Ты пишешь, стараешься — а в ответ тишина или фейк. Люди не отвечают незнакомцам. Но проверенным — доверяют.

Что будет в статье:

  1. - Верификация = доверие
  2. - Зачем это тебе?
  3. - Как это работает?
  4. - Не откладывай

Верификация = доверие

«Наверное, бот», «а вдруг мошенник?», «почему анкета такая идеальная?» — эти мысли убивают желание знакомиться. Верификация профиля — простой способ сказать другим, что за анкетой стоит реальный человек.

Зачем это тебе?

  • Тебе будут доверять. Галочка рядом с именем — это сигнал: здесь живой человек с серьёзными намерениями. Анкеты с верификацией получают в 2 раза больше ответов.
  • Только реальные люди вокруг. После проверки открывается фильтр «Верифицированные» — ты будешь точно знать, что общаешься с реальным человеком.
  • Сбереги своё время и нервы. С верификацией ты можешь ограничить общение с непроверенными аккаунтами. Забудь о фейках навсегда.

Как это работает?

  1. Записываешься на видеозвонок. Выбираешь удобное время — займёт 3–5 минут.
  2. Короткий звонок с рекрутером. Просто показываешь, что ты живой человек.
  3. Галочка появляется в профиле. Сразу видно всем — ты настоящий.
  Вот как будет выглядеть твой профиль после проверки.

Не откладывай

Верифицированных пользователей пока немного. Это значит, что твоя анкета с галочкой будет заметна на фоне остальных — прямо сейчас, пока другие ещё думают.

Что есть в статье:

  1. Верификация = доверие
  2. Зачем это тебе?
  3. Как это работает?
  4. Не откладывай

Комментарии

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Анастасия
06 мая, 11:46

Да, что-то мало кто верифицируется пока, досадно. Выбор мал. Я бы сокращала возможности неварифициоованным по количеству сообщений в день до одного. Могло бы подстегнуть))

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Тина
28 апреля, 20:16

Очень классные и адекватные ребята проходят верификацию, вот что я могу сказать)

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Ирина
06 мая, 19:51

Крис, согласна)

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