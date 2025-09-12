Вброс-опрос

Для всех, кто хотя бы изредка заглядывает в/на Кавёр

Привет! Очень хотим знать больше о наших любимых пользователях :)

Пройди, пожалуйста, небольшой опрос — вопросы в основном о том, куда ходишь и что смотришь. Это поможет нам добавлять больше классного контента, создавать больше интересных материалов и вообще позволить меньше грустить в дождливые осенние дни!