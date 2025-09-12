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Вброс-опрос

Для всех, кто хотя бы изредка заглядывает в/на Кавёр

Привет! Очень хотим знать больше о наших любимых пользователях :)

Пройди, пожалуйста, небольшой опрос — вопросы в основном о том, куда ходишь и что смотришь. Это поможет нам добавлять больше классного контента, создавать больше интересных материалов и вообще позволить меньше грустить в дождливые осенние дни!

Комментарии

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Лис
24 сентября 2025, 21:49

Действительно. Я тут только ради мероприятий и мест, а тут только небольшой выбор мероприятий. А вот мест, как раз таки, не хватает( Интересные бары, места с настолками, необычные и ламповые места... А тут йога со щенками и стенд ап. И всё тут:(

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Стася | Kaver Team
25 сентября 2025, 14:07

Привет! Мы стараемся добавлять разнообразие в нашу ленту событий от раскладов таро для рэперов до йоги со щенками!

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Элеонора Бриж
23 сентября 2025, 13:41

С куда делись подборки со спектаклями? Раньше только тут искала афиши каких-нибудь маленьких,но интересных театров. На яндексе такого не найти ...

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Ксенич
23 сентября 2025, 14:32

Привет! Спектакли с нами, никуда не пропали: чтобы найти их, достаточно зайти на вкладку «События» и выбрать категорию «Спектакль» :)

ДС
Диана Скопова
21 сентября 2025, 02:35

Поддерживаю

А
Аноним
18 сентября 2025, 15:47

Комментарий удален

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Ксенич
23 сентября 2025, 14:35

Привет, Олег! Спасибо за предложения, будем очень признательны, если в дополнение к этому заполнишь опрос)

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Вика
24 сентября 2025, 22:14

Bubnishev Oleg, насчет настолок полностью солидарна.)

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