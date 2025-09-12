Вброс-опрос

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Действительно. Я тут только ради мероприятий и мест, а тут только небольшой выбор мероприятий. А вот мест, как раз таки, не хватает( Интересные бары, места с настолками, необычные и ламповые места... А тут йога со щенками и стенд ап. И всё тут:(