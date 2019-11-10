УВИДЕТЬ МЕТАЖИВОПИСЬ

Может ли картина воздействовать на осязание? После знакомства с живописью Сергея Червова понятно, что может. Это стоит проверить на персональной выставке Сергея Червова в Кемерово. Два года назад при почти случайных обстоятельствах я и Оля Васильева решаем сходить в мастерскую к Сергею Червову. Оля Васильева не ходит в гости в одиночестве. В итоге, нас было примерно 10 человек. Сергей медленно открыл дверь подъезда, увидел толпу и жаждущие искусства глаза и инстинктивно потянул дверь на себя. Я только успела сказать: "нас немного больше, но вы же не против? Нам интересно ваше творчество!" Он смягчился и впустил нас. Потом я приходила уже одна. Сфотографировав необходимые мне картины, я села в молча разглядывала работы, развешанные в мастерской. Видимо молчание затянулось и Сергей начал говорить: медленно, с паузами говорил о личном эмоциональном отношении к родному городу. И вот в этот момент до меня начало кое-что доходить. Личное отношение Из монолога художника вышло глубоко личное отношение к искусству, к своему творчеству, к городу. Внимание к эмоциональному и чувственному отношению в каждой точке проживания жизни, в каждом моменте восприятия картины отличает творчество Червова. Зритель приходит, останавливается перед работами, рассматривает неровные края красочных пятен, робость, тонкость, едва намеченность линий. И в голове всплывают воспоминания от прикосновения кончиками пальцев к шероховатому дереву, мху. Яркие цвета, отдельно стоящие в пространстве предметы вызывают ассоциации с детским разглядыванием какой-то кухонной утвари, в моменты, когда мама или бабушка готовит обед. Все эти чувственные воспоминания рождают ощущение медленного, тягучего движение времени. Стиль. Сергей Червов учился в Кемерове и Владивостоке. После института вернулся домой в Кемерово. Молодые талантливые художники в конце 1980-х объединились в группу "Бедная Лиза". Организовывали коллективные выставки и провозглашали свободу творчества. В рамках "Бедной Лизы" каждый писал так, как хотел. Авторитетов не было. В этот период Сергей Червов начинает приходить к своему стилю. В творчестве Сергей был всегда немногословный, но многослойный. Он вплел в свой стиль советский холодный эстетизм 1970-1980-х. Исследовал влияние цвета на эмоции зрителя. Стал рассматривать предмет так, как будто никогда раньше его не видел. Его стали называть минималистом за простоту и элегантность. Творческий путь, пройденный в поиске гармонии, родил авторский стиль, основанный на чистоте пропорций и искренне свежем восприятии предмета. Источник Исток творчества Сергея - внутренний ресурс. Размышление и поиск формы - из себя, из своего восприятия энергетики места и окружения. Художники умеют очистить шелуху и оставить главное. Червов отодвинул от себя жесткость, напористость, неумение слышать, видеть и страсть рваться к призрачным целям. Он сумел вывести формулу нашего кемеровского эстетизма. Живопись Червова - это то, что остаётся за гранью промышленного города, деловых отношений, чужого вкуса и стиля. Его картины это отпечаток нашего общего локального мира, частички внутреннего мира каждого жителя Кузбасса. Персональная выставка Сергея Червова открылась 7 ноября в Кузбасском центре искусств в Кемерово (ул. Дзержинского, 6) и продлится до 21 ноября.