Успех – Конец карьеры Квентина Тарантино

Недавно Квентин Тарантино сказал, что если его последний фильм принесет успех, то он закончит свою карьеру в качестве режиссера. По его мнению, уйти, когда ты на пике славы лучший вариант. Незадолго до этого, Квентин говорил, что может быть снимет еще один фильм «Звездный путь», который будет 10 по счету, но после премьеры «Однажды в Голливуде» на Каннском кинофестивале 21 мая изменил свое мнение. Остается только догадываться посчастливится ли нам увидеть его десятый фильм. Во всех социальных сетях активно обсуждается фильм «Однажды в Голливуде», где в главных ролях играют Бред Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. В интервью режиссер поделился тем, что работал над сценарием около 5 лет. Известно, что картина обойдется примерно в 100 миллионов долларов. Фильм должен выйти 8 августа 2019 года, так чем же она так привлекательна? Дата выхода связана с датой убийства Шерон Тейт, сюжет частично сосредоточен на 50-летии убийства, начатого «семьей Чарльза Мэнсона», американского преступника, создавшего свой клан. Для того, чтобы убедительно сыграть звезду боевика, Леонардо Ди Каприо, специально отказывался от мучных продуктов, сладостей и начал заниматься спортом, что же ему это отлично удалось. В роли Шерон Тейт выступала Марго Робби, Бред Питт сыграл Клиффа Бута. Несмотря на то, что у режиссера во всех фильмах раскрывается характер героя, то в этом фильме большой уклон делается на тонкие детали и фетиши того времени, что не свойственно для него. Так вместе с Барборой Линк Квентин пытается описать характер героя через предметы быта, материалы из которых изготовлена мебель, обстановка. В большей степени преобладают коричневый, оранжевый, желтый и синий цвета. Еще одна интересная деталь в том, что в данном фильме нет сквозной сюжетной линии, героев показывают выдернутыми из своего времени в попытке привыкнуть к быстро меняющимся обстоятельствам жизни: мода, культура, искусство. Сама история состоит из множества параллельных историй, она будет наиболее близкой к его раннему творчеству «Криминальное чтиво». Саундтреки к фильму подбирались Тарантино из личной фонотеки, так как его детство и подростковый возраст пришелся именно на это время, ему, как никому другому, было лучше знать какая музыка создает тот или иной настрой. «Однажды в Голливуде» является постмодернистским фильмом, он отражает переход от одной эпохи к другой, где уже свои правила, по которым «старички» не умеют играть. Главные герои стараются найти свое место в этой сложной и новой иерархической системе. В фильме также приняли участие такие актеры, как: Курт Рассел, Аль Пачино, Люк Перри.