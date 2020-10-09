«Упс, ай дид ит эгейн»: сколько стоит рисунок Бритни Спирс

Ее уже признали недееспособной, а я все равно не могу отделаться от ассоциаций с Baby One More Time, когда слышу ее фамилию. Бритни Спирс скоро свое сорокалетие отпразднует. Она успела выйти замуж, развестись, стать причиной дтп, обзавестись детьми и проблемами с полицией, окончательно погубить свою карьеру, подсесть на алкоголь и наркотики, потерять право видеться с детьми Впрочем, душевные расстройства для творчества не преграда: Яёи Кусама вообще в дурдоме рисует и ничего, одна из знаковых фигур современного искусства. Бритни Сприс до Кусамы как до Рахманинова, но она старается. Натюрморт на благотворительность У натюрморта довольно печальная, хоть и по-американски стереотипная до скрежета история. И поди знай, действительно ли Бритни Спирс прониклась трагедией, которую устроил очередной американский стрелок по толпе Стивен Пэддок или ей просто нужен был повод напомнить на себе. Как это часто говорят, событие всколыхнуло всю Америку. И погибшим захотели возвести мемориал, собрав деньги на благотворительных аукционах. Что тоже очень по-американски. На нем и оказалась «картина» Бритни, которую купил ведущий аукциона, сделав окончательную ставку в 10 тыс. долларов. Ведущим, к слову, был Дэвид Линч. Который с улыбкой демонстрировал цветочки в стиле «восьмилетний ребенок» журналистам. А что же Бритни? Деньги честно пошли не на алкоголь и наркотики, а на благотворительность. Бритни уже вряд ли когда-то вернется на сцену. Перефразируя известный фильм: для лишенной дееспособности и возможности видеться с детьми алкоголички и наркоманки, 10 тыс. долларов — это слишком много, а для обладательницы всех возможных премий в поп-музыке — слишком мало.Хочется пожелать ей здоровья, в том числе и психического, наверное. А если рисование ее успокаивает, то пусть рисует. Сейчас и не такое, бывает, на аукционах за бешеные деньги уходит. Что касается все еще тянущихся по настоящее время судебных тяжб, то пусть о них желтая пресса пишет. Ее проблемы с отцом (официальным опекуном 38-летней Бритни), явно продлятся еще очень долго. Сейчас, к примеру, фанаты утверждают, что Бритни Спирс находится у него в заложниках. И никакая она, естественно, не сумасшедшая, просто жадный папаша присвоил девочкины деньги. А девочка хорошая, цветочки, вон, рисует. ВОПРОС: Вы вообще что об этом думаете и стоит такое вообще выкладывать, аль нет? БонусЧуть не забыл - люди искусства Питер - ау!!! жду в гости :)