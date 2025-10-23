Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин во Владивостоке

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по особенной тыкве! Ведьмочкам, гоблинам, вампирам, тебе — кем бы ты не был ;)

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Внимание: нечисть Дальнего Востока не знает покоя — подборка будет обновляться до самой ночи бала и немного после, пока все ведьмы не допьют коктейли, а вампиры не устанут смеяться над чесночным супом. Следи за обновлениями!

Владивосток готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.

Безумная тыква

В эту ночь IKRA Club превращается в территорию тени. Один вечер — и реальность меняется. Живые маски, сильный звук, сцена, где выступают не артисты, а проводники в другое состояние. А в Big Budda пробуждают древних и фигачат фаер-шоу. Ты готов?

Хэллоуин — это ощущение другой реальности, и тебе в ней странно хорошо.

Тыква на квартирнике

На большой квартирник, где реальность соединяется с магической музыкой или камерный квартирник, где будет пунш и песни под гитару.

Хэллоуинский квартирник «Всем привет! Мы, Катя IGUMNOVA и Юра Кореш с гитарой, делаем душевный камерный ... 31 октября Фактура, Партизанский проспект, 44к10 1500₽ Darkwave Квартирник «Готовы продлить хэллоуин? Мы — да! Ждём всех на большом квартирнике, где реальн... 1 ноября Big Budda Бесплатно

Прыгуче-танцевальная тыква

Выпускай свои рожки наружу и вперёд. Этой ночью можно всё. Примчать в Подземку — пугать историями и рейвиться. А потом с ночи в ночь в Прачку и BLANCHE.

Арт-тыква

Иммерсионное шоу с арт-программой, где одной только нечисти болотной известно, что будет происходить. А ещё мастер-класс, где ты сотворишь и зарядишь на магию свою личную тыковку. Что выберешь ты?

Тыква для девочек и их мальчиков

Настоящая ведьма знает, как, где и с кем провести эту ночь. «Магические стрелки», карты, вино, домино, круг подруг — вот это вечерочек. Ещё вечериночка от поп-див, готовых принять всех заблудших путников.

Волшебный вечерочек Вечеринка-слёт для настоящих ведьмочек ;) В программе: - магия и много сюрприз... 31 октября улица Давыдова, 40Б 3700₽ Girls Night + Хэллоуинская вечеринка В самую тёмную ночь года, когда улицы полны нечисти, а вокруг собираются шабаши.... 31 октября Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20 600₽

Тыква оживает

На террасе TATEV оживут тени, ведьмы споют жуткие хиты и наступит Хэллоуин по-русски. А ещё костюмированный standup от лица культовых героев хорроров и мистическая импровизация. Ну афтерпати, конечно.

Halloween Russian Edition Терраса TATEV превращается в место, где оживают тени, поют ведьмы и звучат самые... 31 октября Tatev, ул. Семеновская, 1 3000₽ Halloween Party Импровизация + StandUp Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ... 3 ноября Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20 800₽ Halloween StandUp Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ... 3 ноября Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20 800₽