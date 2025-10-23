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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин во Владивостоке

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по особенной тыкве! Ведьмочкам, гоблинам, вампирам, тебе — кем бы ты не был ;)

Что будет в статье:

  1. - Безумная тыква
  2. - Тыква на квартирнике
  3. - Прыгуче-танцевальная тыква
  4. - Арт-тыква
  5. - Тыква для девочек и их мальчиков
  6. - Тыква оживает
Внимание: нечисть Дальнего Востока не знает покоя — подборка будет обновляться до самой ночи бала и немного после, пока все ведьмы не допьют коктейли, а вампиры не устанут смеяться над чесночным супом. Следи за обновлениями! 

Владивосток готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.

Безумная тыква

В эту ночь IKRA Club превращается в территорию тени. Один вечер — и реальность меняется. Живые маски, сильный звук, сцена, где выступают не артисты, а проводники в другое состояние. А в Big Budda пробуждают древних и фигачат фаер-шоу. Ты готов?

Halloween. El DIa de Muertos
Halloween. El DIa de Muertos

В IKRA Club пройдет празднование Halloween. А так же к этому дню приурочено пяти...

IKRA Club

от 1000₽

Хэллоуин в Big Budda
Хэллоуин в Big Budda

Где обитают тени и звучит чистейшая тьма? 31 октября здесь пробуждают древних. ...

Big Budda

300₽

Хэллоуин — это ощущение другой реальности, и тебе в ней странно хорошо.

Тыква на квартирнике

На большой квартирник, где реальность соединяется с магической музыкой или камерный квартирник, где будет пунш и песни под гитару.

Хэллоуинский квартирник
Хэллоуинский квартирник

«Всем привет! Мы, Катя IGUMNOVA и Юра Кореш с гитарой, делаем душевный камерный ...

Фактура, Партизанский проспект, 44к10

1500₽

Darkwave Квартирник
Darkwave Квартирник

«Готовы продлить хэллоуин? Мы — да! Ждём всех на большом квартирнике, где реальн...

Big Budda

Бесплатно

Прыгуче-танцевальная тыква

Выпускай свои рожки наружу и вперёд. Этой ночью можно всё. Примчать в Подземку — пугать историями и рейвиться. А потом с ночи в ночь в Прачку и BLANCHE.

Хэллоуин. Подземка х Гротеск
Хэллоуин. Подземка х Гротеск

В день Хэллоуина Подземка станет местом жутких историй, устрашающих мелодично-ри...

Подземка, Железнодорожный переулок, 3

400₽

Хэллоуин в Прачке
Хэллоуин в Прачке

Тьма сгущается, огни мерцают, по коже бегут мурашки и кажется, что они все ближе...

Laundry Bar

Бесплатно

We are Halloween
We are Halloween

Всё самое жуткое в одном месте. Продолжение празднование ночи всех святых — в э...

Laundry Bar

Бесплатно

Арт-тыква

Иммерсионное шоу с арт-программой, где одной только нечисти болотной известно, что будет происходить. А ещё мастер-класс, где ты сотворишь и зарядишь на магию свою личную тыковку. Что выберешь ты?

Мастер-класс «Роспись тыковки и заливка свечи»
Мастер-класс «Роспись тыковки и заливка свечи»

Творческая мастерская «Кочкин дом» приглашает создать и забрать свою тыковку дом...

до
Кочин дом, улица Уборевича, 15А

2200₽

Гипноэротомахия
Гипноэротомахия

Иммерсивное шоу, где грань между реальностью и иллюзией стирается, а искусство, ...

c
по
Агутин Music Bar, ул. Пограничная, 6

Бесплатно

Лепка кружки-тыквы
Лепка кружки-тыквы

Тематическая хэллоуинская лепка, буууу :) Пойти на творческий мастер-класс в «К...

Гончарная школа «Колокол»

2500₽

Тыква для девочек и их мальчиков

Настоящая ведьма знает, как, где и с кем провести эту ночь. «Магические стрелки», карты, вино, домино, круг подруг — вот это вечерочек. Ещё вечериночка от поп-див, готовых принять всех заблудших путников. 

Волшебный вечерочек
Волшебный вечерочек

Вечеринка-слёт для настоящих ведьмочек ;) В программе: - магия и много сюрприз...

улица Давыдова, 40Б

3700₽

Girls Night + Хэллоуинская вечеринка
Girls Night + Хэллоуинская вечеринка

В самую тёмную ночь года, когда улицы полны нечисти, а вокруг собираются шабаши....

Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20

600₽

Тыква оживает

На террасе TATEV оживут тени, ведьмы споют жуткие хиты и наступит Хэллоуин по-русски. А ещё костюмированный standup от лица культовых героев хорроров и мистическая импровизация. Ну афтерпати, конечно. 

Halloween Russian Edition
Halloween Russian Edition

Терраса TATEV превращается в место, где оживают тени, поют ведьмы и звучат самые...

Tatev, ул. Семеновская, 1

3000₽

Halloween Party Импровизация + StandUp
Halloween Party Импровизация + StandUp

Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ...

Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20

800₽

Halloween StandUp
Halloween StandUp

Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ...

Fan, улица Лейтенанта Шмидта, 20

800₽

Ведьмессы и графья-вурдалаки, как побываете на тусовках из подборочки, расскажите остальным, как оно вообще. Место х — в комментариях под статьёй.

Что есть в статье:

  1. Безумная тыква
  2. Тыква на квартирнике
  3. Прыгуче-танцевальная тыква
  4. Арт-тыква
  5. Тыква для девочек и их мальчиков
  6. Тыква оживает

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