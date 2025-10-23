Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин во Владивостоке

Владивосток готовится: в воздухе пахнет корицей, дымом и лёгким безумием. Мы прошлись по городу в поисках лучших мест, где можно потерять голос, найти ведьму и вернуться домой с искрами заклинаний в глазах. Поэтому надевай плащ, крась губы в цвет заката — и выбирай, где станешь легендой этого Хэллоуина.
Безумная тыква
В эту ночь IKRA Club превращается в территорию тени. Один вечер — и реальность меняется. Живые маски, сильный звук, сцена, где выступают не артисты, а проводники в другое состояние. А в Big Budda пробуждают древних и фигачат фаер-шоу. Ты готов?
В IKRA Club пройдет празднование Halloween. А так же к этому дню приурочено пяти...
от 1000₽
Где обитают тени и звучит чистейшая тьма? 31 октября здесь пробуждают древних. ...
300₽
Хэллоуин — это ощущение другой реальности, и тебе в ней странно хорошо.
Тыква на квартирнике
На большой квартирник, где реальность соединяется с магической музыкой или камерный квартирник, где будет пунш и песни под гитару.
«Всем привет! Мы, Катя IGUMNOVA и Юра Кореш с гитарой, делаем душевный камерный ...
1500₽
«Готовы продлить хэллоуин? Мы — да! Ждём всех на большом квартирнике, где реальн...
Бесплатно
Прыгуче-танцевальная тыква
Выпускай свои рожки наружу и вперёд. Этой ночью можно всё. Примчать в Подземку — пугать историями и рейвиться. А потом с ночи в ночь в Прачку и BLANCHE.
В день Хэллоуина Подземка станет местом жутких историй, устрашающих мелодично-ри...
400₽
Тьма сгущается, огни мерцают, по коже бегут мурашки и кажется, что они все ближе...
Бесплатно
Всё самое жуткое в одном месте. Продолжение празднование ночи всех святых — в э...
Бесплатно
Арт-тыква
Иммерсионное шоу с арт-программой, где одной только нечисти болотной известно, что будет происходить. А ещё мастер-класс, где ты сотворишь и зарядишь на магию свою личную тыковку. Что выберешь ты?
Творческая мастерская «Кочкин дом» приглашает создать и забрать свою тыковку дом...
2200₽
Иммерсивное шоу, где грань между реальностью и иллюзией стирается, а искусство, ...
Бесплатно
Тематическая хэллоуинская лепка, буууу :) Пойти на творческий мастер-класс в «К...
2500₽
Тыква для девочек и их мальчиков
Настоящая ведьма знает, как, где и с кем провести эту ночь. «Магические стрелки», карты, вино, домино, круг подруг — вот это вечерочек. Ещё вечериночка от поп-див, готовых принять всех заблудших путников.
Вечеринка-слёт для настоящих ведьмочек ;) В программе: - магия и много сюрприз...
3700₽
В самую тёмную ночь года, когда улицы полны нечисти, а вокруг собираются шабаши....
600₽
Тыква оживает
На террасе TATEV оживут тени, ведьмы споют жуткие хиты и наступит Хэллоуин по-русски. А ещё костюмированный standup от лица культовых героев хорроров и мистическая импровизация. Ну афтерпати, конечно.
Терраса TATEV превращается в место, где оживают тени, поют ведьмы и звучат самые...
3000₽
Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ...
800₽
Тебя приглашают провести до ужаса смешную ночь в компании комиков Владивостока. ...
800₽