Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Воронеже

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

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Внимание: подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собираем городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти, если ты...

Тыква-дэнсер

Тыква-золотые ручки

Страшно вкусный мастер-класс Мастер-класс в самый страшный день в году! На нём ты научишься делать: —Филе миньон с перечным соусом и равиолем с печёной тыквой и пармезаном — Тыквенный крем-брюле. А также, т... 31 октября Щи-Борщи, улица Куколкина, 11 3500₽

Всем сладостей и приятных гадостей!