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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Воронеже

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Тыква-дэнсер
  2. - Тыква-золотые ручки

Внимание: подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собираем городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти, если ты...

Тыква-дэнсер

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Уточняй у организатора

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Электро-клэш герои из западной Сибири вновь едут с концертом в Воронеж, презенту...

Котельная, улица 20-летия Октября, 75А

800₽

по подписке
Готический Halloween
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На Halloween самые жуткие страхи превращаются в реальность. Открываются врата в другое измерение и обитатели ада проникают в наш мир, в поисках самых сокровенных детских кошмаров. Этот вечер станет по...

Дракула: кровавый бал
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Ночь, где тьма превратится в искусство, а соблазн — в высшую форму элегантности....

Нарядный, проспект Революции, 38

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Мексиканский день мёртвых
Мексиканский день мёртвых

Окунись в атмосферу традиционного мексиканского праздника Dia de los Muertos. В ...

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Безудержный фольклор. Эротика тёмных лесов. Грех становится искусством, а сказк...

Palazzo Concert Hall, Московский просп., 9

от 2500₽

Тыква-золотые ручки

Страшно вкусный мастер-класс
Страшно вкусный мастер-класс

Мастер-класс в самый страшный день в году! На нём ты научишься делать: —Филе миньон с перечным соусом и равиолем с печёной тыквой и пармезаном — Тыквенный крем-брюле. А также, т...

Щи-Борщи, улица Куколкина, 11

3500₽

Всем сладостей и приятных гадостей!

Что есть в статье:

  1. Тыква-дэнсер
  2. Тыква-золотые ручки

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