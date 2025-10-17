Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Волгограде

Внимание: город каждый вечер приносит что-то новенькое — от магического карнавала до ведьминого шабаша. Вечеринки вспыхивают быстрее, чем ты успеваешь моргнуть. Следи за обновлениями!
Волгоград зажигает свечи — под мостами уже шепчутся тени, а на крышах репетируют демоны. Город готовится встречать ночь, когда всё можно: танцевать в маске, пить вино с вампирами и исчезать до рассвета. Мы нашли, где происходит самая вкусная нечисть этого сезона.
Дикая тыква
Для тех, кто выбирает шум, свет и беспощадные танцы.
Никаких полумер — только биты, световые вспышки и грим, который не переживёт утро. Волгоград умеет праздновать хардкорно: от карнавала до клубного безумия.
В этот Хэллоуин оживают куклы. Не те, из розовых коробок, а те, что шепчут по н...
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Собери свой маршрут ведьмы или вампира и возвращайся с рассказами — в комментариях уже кипит зелье из лучших историй!