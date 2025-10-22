Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Уфе

Согласны, выбор непрост: словить хи-хи да ха-ха с ужасно смешной комедии или перевоплотиться в детектива на хэллоуинской нетворкинг-вечеринке. Но это всяко лучше, чем проспать самые зловещие и мистические выходные в году. Му-ха-ха-ха!

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Согласны, выбор непрост: словить хи-хи да ха-ха с ужасно смешной комедии или перевоплотиться в детектива на хэллоуинской нетворкинг-вечеринке. Но это всяко лучше, чем проспать самые зловещие и мистические выходные в году. Му-ха-ха-ха!