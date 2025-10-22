Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Уфе

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Согласны, выбор непрост: словить хи-хи да ха-ха с ужасно смешной комедии или перевоплотиться в детектива на хэллоуинской нетворкинг-вечеринке. Но это всяко лучше, чем проспать самые зловещие и мистические выходные в году. Му-ха-ха-ха!
Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» с 31 октября по 9 ноября приглаш...
430₽
Пугающе вкусная чайная гастропара с пуэром в сопровождении мистических историй. ...
1200₽
Ужасно смешной комедийный спектакль без сценария. Всё будет происходить прямо ...
от 500₽
В лайнапе жутко-страшной вечеринки: 21:00 Urals 22:00 Nina 23:00 Turbo 00:0...
Бесплатно
Осенний вечер кино и разговоров о вампирской музыкальной драме от режиссёра Райа...
450₽
Продолжение хэллоуиновской истории в стенах бара Camp. Тебя ждёт коллаба Camp ...
Бесплатно
Тебя ждёт: — электронный сет от специального гостя из Санкт-Петербрга — DJ PELEN...
от 700₽