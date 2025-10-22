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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Уфе

Согласны, выбор непрост: словить хи-хи да ха-ха с ужасно смешной комедии или перевоплотиться в детектива на хэллоуинской нетворкинг-вечеринке. Но это всяко лучше, чем проспать самые зловещие и мистические выходные в году. Му-ха-ха-ха!

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Согласны, выбор непрост: словить хи-хи да ха-ха с ужасно смешной комедии или  перевоплотиться в детектива на хэллоуинской нетворкинг-вечеринке. Но это всяко лучше, чем проспать самые зловещие и мистические выходные в году. Му-ха-ха-ха!

Хэллоуин в кино: показы фильмов ужасов
Хэллоуин в кино: показы фильмов ужасов

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» с 31 октября по 9 ноября приглаш...

до
«Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея Арт»

430₽

Halloween дегустация
Halloween дегустация

Пугающе вкусная чайная гастропара с пуэром в сопровождении мистических историй. ...

Мойчай.ру

1200₽

Другие Ужасы
Другие Ужасы

Ужасно смешной комедийный спектакль без сценария. Всё будет происходить прямо ...

Дом актёра, улица Пушкина, 94

от 500₽

Корпорация Монстров
Корпорация Монстров

В лайнапе жутко-страшной вечеринки: 21:00 Urals 22:00 Nina 23:00 Turbo 00:0...

Camp.bar, улица Карла Маркса, 33

Бесплатно

Кинопоказ-лекция «Грешники»
Кинопоказ-лекция «Грешники»

Осенний вечер кино и разговоров о вампирской музыкальной драме от режиссёра Райа...

Суарэс, улица Пушкина, 79

450₽

Хэллоуин 2.0
Хэллоуин 2.0

Продолжение хэллоуиновской истории в стенах бара Camp. Тебя ждёт коллаба Camp ...

Camp.bar, улица Карла Маркса, 33

Бесплатно

Halloween black&white
Halloween black&white

Тебя ждёт: — электронный сет от специального гостя из Санкт-Петербрга — DJ PELEN...

Original Bar, ул. Чернышевского, 88

от 700₽

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

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