Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Сочи

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собрали все сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти...

Бонус на случай, если тебе недостаточно недели праздника