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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Сочи

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Бонус на случай, если тебе недостаточно недели праздника

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Собрали все сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти...

Коллаж: удивительные твари
Коллаж: удивительные твари

На мастер-классе ты сможешь создать собственных странных, прекрасных и немного ж...

Rафе «Вьюрок», улица Воровского, 34

850₽

Велесова ночь
Велесова ночь

Наступает самая страшная ночь в году! Готовь костюмы мертвых анархистов, колдуно...

Треугольник

1000₽

Театр кукол
Театр кукол

В этот Хэллоуин оживают куклы. Не те, из розовых коробок, а те, что шепчут по но...

Бар Nebar

от 0₽

Ведьминский StandUp
Ведьминский StandUp

Никаких заклинаний — только откровенный, острый и беспощадный женский юмор. Обр...

Red Buffet

от 599₽

Halloween
Halloween

Ты думаешь, что самое страшное — это отсутствие нормального костюма на Хэллоуин?...

On The Rocks Bar

Бесплатно

Halloween
Halloween

Приближается ночь, когда грань между мирами истончается... Неделя, наполненная с...

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Закулисье, Навагинская улица, 15/9

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Ночь таинственных историй
Ночь таинственных историй

Хэллоуин на ферме «Экзархо». Тебя ждёт: 15:00-15:30 Весёлое общение с фалабелл...

Ферма Экзархо, Юбилейная улица, 103/7

от 0₽

Horror quest
Horror quest

Вечеринка в честь Хэллоуина на 600 человек! Тебя ждёт: праздничные декорации, фо...

Mandarin club, улица Бестужева, 1/1

от 799₽

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Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

Концертная программа по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра «Ведьмак ...

Летний театр

от 2900₽

Что есть в статье:

  1. Бонус на случай, если тебе недостаточно недели праздника

Комментарии

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Ася | Kaver Team
30 октября 2025, 15:13

Погулять по ферме, сделать селфи с фалабеллами (узнаёшь кто это, если ткнёшь на анонс, вот такая тыквенная хитрость), создать свою удивительную тварь в технике коллажа или зайти в Закулисье и пропасть там до 2 числа... Решай, а детали событий ждут тебя в тыквенной подборочке.

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