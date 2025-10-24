Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Сочи

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!
Собрали все сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти...
На мастер-классе ты сможешь создать собственных странных, прекрасных и немного ж...
850₽
Наступает самая страшная ночь в году! Готовь костюмы мертвых анархистов, колдуно...
1000₽
В этот Хэллоуин оживают куклы. Не те, из розовых коробок, а те, что шепчут по но...
от 0₽
Никаких заклинаний — только откровенный, острый и беспощадный женский юмор. Обр...
от 599₽
Ты думаешь, что самое страшное — это отсутствие нормального костюма на Хэллоуин?...
Бесплатно
Приближается ночь, когда грань между мирами истончается... Неделя, наполненная с...
Бесплатно
Хэллоуин на ферме «Экзархо». Тебя ждёт: 15:00-15:30 Весёлое общение с фалабелл...
от 0₽
Вечеринка в честь Хэллоуина на 600 человек! Тебя ждёт: праздничные декорации, фо...
от 799₽
Бонус на случай, если тебе недостаточно недели праздника
Концертная программа по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра «Ведьмак ...
от 2900₽
Погулять по ферме, сделать селфи с фалабеллами (узнаёшь кто это, если ткнёшь на анонс, вот такая тыквенная хитрость), создать свою удивительную тварь в технике коллажа или зайти в Закулисье и пропасть там до 2 числа... Решай, а детали событий ждут тебя в тыквенной подборочке.