Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Самаре

Внимание: жутко интересная подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!
Факты про Хэллоуин:
1. В этот день любой может превратиться зомби — просто не пей кофе.
2. В этот день ты сможешь стать кем угодно: от феечки Винкс до Роберта Паттинсона.
3. Этот день лучше планировать с Кавром.
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А ты уверен, что экскурсоводом будет человек?
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В день Всех Святых... Вечеринки — это святое.
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Тыквы, свечи, упыри, ведьмы, нечисть всякая и прочий заряд позитива. Всё то, за ...
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Пс! Не забудь к Хэллоуину обновить не только костюм, но и наше приложение. А ещё ходят слухи, что подписка на нас - это лучшее срудство от всяких жутиков:)