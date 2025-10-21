Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Самаре

Готов пощекотать нервы? Надеемся, что ты кивнул, потому что мы нашли для тебя жутко крутые мероприятия.

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Внимание: жутко интересная подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Факты про Хэллоуин:

1. В этот день любой может превратиться зомби — просто не пей кофе.

2. В этот день ты сможешь стать кем угодно: от феечки Винкс до Роберта Паттинсона.

3. Этот день лучше планировать с Кавром.

Прогулка по городу

А ты уверен, что экскурсоводом будет человек?

Ночь темна и полна ужасов Иммерсивная прогулка по городу, где ты увидишь героев страшных историй и самые «... 1 ноября Пионерская улица, 28 1390₽ Дьявольская усадьба Мистическая экскурсия по старейшему району города — Хлебной площади. Ты узнаешь,... 1 ноября улица Алексея Толстого, 55 от 250₽

Вечеринки

В день Всех Святых... Вечеринки — это святое.