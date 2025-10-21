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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Самаре

Готов пощекотать нервы? Надеемся, что ты кивнул, потому что мы нашли для тебя жутко крутые мероприятия.

Что будет в статье:

  1. - Прогулка по городу
  2. - Вечеринки

Внимание: жутко интересная подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Факты про Хэллоуин:

1. В этот день любой может превратиться зомби — просто не пей кофе.

2. В этот день ты сможешь стать кем угодно: от феечки Винкс до Роберта Паттинсона.

3. Этот день лучше планировать с Кавром.

Прогулка по городу

А ты уверен, что экскурсоводом будет человек?

Ночь темна и полна ужасов
Ночь темна и полна ужасов

Иммерсивная прогулка по городу, где ты увидишь героев страшных историй и самые «...

Пионерская улица, 28

1390₽

Дьявольская усадьба
Дьявольская усадьба

Мистическая экскурсия по старейшему району города — Хлебной площади. Ты узнаешь,...

улица Алексея Толстого, 55

от 250₽

Вечеринки

В день Всех Святых... Вечеринки — это святое.

Halloween of Core
Halloween of Core

Прими вызов ночи — рейв ждёт тебя. Hardcore Samara возвращается с третьим эпизо...

Сигнал

800₽

Campus Throwdown
Campus Throwdown

Ежегодная уникальная костюмированная вечеринка. Большая вечеринка — большая площ...

Фудхолл Picture’s

от 500₽

Halloween в Подвале
Halloween в Подвале

Тыквы, свечи, упыри, ведьмы, нечисть всякая и прочий заряд позитива. Всё то, за ...

Подвал, Галактионовская улица, 46

430₽

Halloween Circus
Halloween Circus

Готов к страшному... Страшному тусичу? - Конкурс на лучший костюм - Безумный We...

Ну и чё, Лесная улица, 23к3

Бесплатно

Что есть в статье:

  1. Прогулка по городу
  2. Вечеринки

Комментарии

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Стася | Kaver Team
21 октября 2025, 18:22

Пс! Не забудь к Хэллоуину обновить не только костюм, но и наше приложение. А ещё ходят слухи, что подписка на нас - это лучшее срудство от всяких жутиков:)

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