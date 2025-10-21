Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Перми

Погрузись в атмосферу тайн и ужаса: Пермь встречает Хэллоуин огнями и страшилками!

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Внимание: этот зловещий список будет расширяться вплоть до Хэллоуина и позже. Не пропусти свежие добавления!

Окунись в эту зловещую, но такую чарующую атмосферу. Следи за анонсами мероприятий в городе, выбирай свои любимые развлечения и готовься к ночи, полной приключений и мистических открытий.

Отвязная тыква

Для тех, кто выбирает шум, свет и беспощадные танцы.

Только пульсирующие биты, ослепительные вспышки света и грим, обречённый на исчезновение с первыми лучами солнца.

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Умная тыква

Погрузись в мистическую атмосферу Хэллоуина на захватывающем вечере квизов и зловеще увлекательных игр!

Домашняя тыква

Приготовься к жутко весёлому Хэллоуину, не выходя из дома! Присоединяйся на онлайн-вечеринку