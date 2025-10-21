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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Перми

Погрузись в атмосферу тайн и ужаса: Пермь встречает Хэллоуин огнями и страшилками!

Что будет в статье:

  1. - Отвязная тыква
  2. - Умная тыква
  3. - Домашняя тыква

Внимание: этот зловещий список будет расширяться вплоть до Хэллоуина и позже. Не пропусти свежие добавления!

Окунись в эту зловещую, но такую чарующую атмосферу. Следи за анонсами мероприятий в городе, выбирай свои любимые развлечения и готовься к ночи, полной приключений и мистических открытий.

Отвязная тыква

Для тех, кто выбирает шум, свет и беспощадные танцы.

Только пульсирующие биты, ослепительные вспышки света и грим, обречённый на исчезновение с первыми лучами солнца.

Halloween
Halloween

Скоро Хэллоуин, и Doski уже колдует над самой страшно-весёлой ночью года. Пыльны...

Доски, улица Ленина, 60

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Samhain Folk Fest
Samhain Folk Fest

Если Хэллоуин — то только такой, без супергероев и надоевших образов! Только хто...

Свобода

от 1700₽

Samhain Folk Fest
Samhain Folk Fest

Большой фолк-фестиваль. Если Хэллоуин — то только такой, без супергероев и надо...

Свобода

от 1700₽

Умная тыква

Погрузись в мистическую атмосферу Хэллоуина на захватывающем вечере квизов и зловеще увлекательных игр!

Домашняя тыква

Приготовься к жутко весёлому Хэллоуину, не выходя из дома! Присоединяйся на онлайн-вечеринку

Хэллоуинская Zoom-вечеринка с доулами смерти
Хэллоуинская Zoom-вечеринка с доулами смерти

Теневая сторона помогающих специалистов. Для кого: • для тех, кто не знаком со своей теневой стороной; • для тех, кто любит Хэллоуин и кому интересна тема границы между мирами; ...

Онлайн

Бесплатно

Что есть в статье:

  1. Отвязная тыква
  2. Умная тыква
  3. Домашняя тыква

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