  1. Блог

Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Омске

Если тебе одиноко, посмотри на ночь фильм ужасов. Так будет казаться, что дома кто-то есть...

Что будет в статье:

  1. - Нервно похихикать 
  2. - Зажигать, но не ведьм

Внимание: жутко интересная подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

В кого превратишься на вечеринку? Доставай свой лучший костюмчик, мы подобрали для тебя мероприятия на эту страшную ночь.

Нервно похихикать 

Цветные люди
Цветные люди

Взрывной Хэллоуин от «Цветных людей». Тебя ждёт: 7 комиков лейбла. Юмор, от которого забудешь про приличия. Никаких штампов - только личный опыт и дерзкие шутки. Аня Алексеева, ...

Актовый, улица Фурманова, 7А

от 700₽

Зажигать, но не ведьм

Halloween
Halloween

Две лучшие организации города, твоя любимая темматика. Погрузись в страх и ужас ...

Angar

от 229₽

Сумрак даёт радость
Сумрак даёт радость

Ттемнота за пределами окон станет твоим союзником, а осенний холод останется за ...

Давно не виделись, проспект Карла Маркса, 18к2

от 500₽

Halloween Party
Halloween Party

Вечер косплея, рев гитар, конкурсы и незабываемые эмоции. На сцене: -Shishiga (...

улица Лермонтова, 63

250₽

Halloween Party
Halloween Party

Коктейли страшно вкусные, караоке — для самых смелых, а танцы до утра — обязател...

Абсенто Море, улица Карла Либкнехта, 9

Бесплатно

Main Halloween
Main Halloween

Самая атмосферная Halloween — вечеринка в городе О: дым, свет, костюмы, декораци...

7.0.0, улица Гагарина, 14

от 750₽

Что есть в статье:

  1. Нервно похихикать 
  2. Зажигать, но не ведьм

Комментарии

Аватар
Стася | Kaver Team
22 октября 2025, 18:00

Не будь зомби и обнови наше приложение! Кавёр - это лучший оберег от одиноких вечеров, днёв и утров!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста