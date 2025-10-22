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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Калининграде

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Мрачно-весёлые вечеринки 
  2. - Симфоническое хоррор-шоу
  3. - Ужасающий квест
  4. - Пугающий маркет
  5. - Жуткий кинопоказ

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Хэллоуин уже близко: собрали самые главные страшилки города К. Приготовься к ярким костюмам, страшным легендам и веселью без границ. Не пропусти ночь, где можно быть кем угодно!

Мрачно-весёлые вечеринки 

Halloween RBM
Halloween RBM

Самая яркая и загадочная ночь года уже близко. Маски оживают, костюмы сияют и ка...

Депо, улица Каштановая Аллея, 1А

от 299₽

Horror Party Halloween
Horror Party Halloween

Готовь свои самые жуткие костюмы! Это будет ночь, полная адреналина и незабыва...

Бастион, улица Дзержинского, 31В

от 300₽

Хэллоуинская инди-дискотека
Хэллоуинская инди-дискотека

Самая мрачная ночь года надвигается! Большая хэллоуинская инди-дискотека с дри...

Суспирия, улица Коперника, 21

Бесплатно

Decadance Kabuki
Decadance Kabuki

Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Современное написание слова ...

Заря, проспект Мира, 41-43

1800₽

Cult Halloween
Cult Halloween

Вечеринка, полная мистики и драйва. Специальные гости из Москвы: - Catmoonk Liv...

проспект Мира, 41-43

от 1500₽

Симфоническое хоррор-шоу

Симфоническое хоррор-шоу
Симфоническое хоррор-шоу

Впереди хеллоуин и наверное самое необычное что можно предложить — послушать музыку триллеров в исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгофа. На экране — ка...

Янтарь-Холл

от 2000₽

Ужасающий квест

Квест «Призрак замка Тапиау. Тени прошлого»
Квест «Призрак замка Тапиау. Тени прошлого»

Мультимедийный квест, погружающий в ужасающую историю XV века, которая произошла в подвалах рыцарского замка Тапиау. Ты готов погрузиться в мрачную темноту, где за каждым углом пр...

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улица Дзержинского, 12

800₽

Пугающий маркет

День рождения Гаражки + Хэллоуин
День рождения Гаражки + Хэллоуин

Осенний фест пройдёт в стиле Хеллоуин. Ну, а когда ещё, если не в октябре? Кроме привычных зон фестиваля: — маркета локальных брендов с осенними вайбами — тёплой гаражной распрода...

c
по
Судостроительная улица, 6/2

Бесплатно

Жуткий кинопоказ

Кинопоказ «Суспирия» 2018
Кинопоказ «Суспирия» 2018

Смотри, обсуждай, кайфуй с кранов роскошного бара и восторгай концептуальной задумкой и красотой Дакоты Джонсон в фильме. Суспирия | Suspiria Год: 2018 Страна: Италия/США Жанр: д...

Суспирия, улица Коперника, 21

Бесплатно

Что есть в статье:

  1. Мрачно-весёлые вечеринки 
  2. Симфоническое хоррор-шоу
  3. Ужасающий квест
  4. Пугающий маркет
  5. Жуткий кинопоказ

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