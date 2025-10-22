Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Калининграде

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!
Хэллоуин уже близко: собрали самые главные страшилки города К. Приготовься к ярким костюмам, страшным легендам и веселью без границ. Не пропусти ночь, где можно быть кем угодно!
Мрачно-весёлые вечеринки
Самая яркая и загадочная ночь года уже близко. Маски оживают, костюмы сияют и ка...
от 299₽
Готовь свои самые жуткие костюмы! Это будет ночь, полная адреналина и незабыва...
от 300₽
Самая мрачная ночь года надвигается! Большая хэллоуинская инди-дискотека с дри...
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Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Современное написание слова ...
1800₽
Вечеринка, полная мистики и драйва. Специальные гости из Москвы: - Catmoonk Liv...
от 1500₽
Симфоническое хоррор-шоу
Впереди хеллоуин и наверное самое необычное что можно предложить — послушать музыку триллеров в исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгофа. На экране — ка...
от 2000₽
Ужасающий квест
Мультимедийный квест, погружающий в ужасающую историю XV века, которая произошла в подвалах рыцарского замка Тапиау. Ты готов погрузиться в мрачную темноту, где за каждым углом пр...
800₽
Пугающий маркет
Осенний фест пройдёт в стиле Хеллоуин. Ну, а когда ещё, если не в октябре? Кроме привычных зон фестиваля: — маркета локальных брендов с осенними вайбами — тёплой гаражной распрода...
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Жуткий кинопоказ
Смотри, обсуждай, кайфуй с кранов роскошного бара и восторгай концептуальной задумкой и красотой Дакоты Джонсон в фильме. Суспирия | Suspiria Год: 2018 Страна: Италия/США Жанр: д...
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