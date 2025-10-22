Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Калининграде

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

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Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Хэллоуин уже близко: собрали самые главные страшилки города К. Приготовься к ярким костюмам, страшным легендам и веселью без границ. Не пропусти ночь, где можно быть кем угодно!

Мрачно-весёлые вечеринки

Halloween RBM Самая яркая и загадочная ночь года уже близко. Маски оживают, костюмы сияют и ка... 31 октября Депо, улица Каштановая Аллея, 1А от 299₽ Horror Party Halloween Готовь свои самые жуткие костюмы! Это будет ночь, полная адреналина и незабыва... 31 октября Бастион, улица Дзержинского, 31В от 300₽ Хэллоуинская инди-дискотека Самая мрачная ночь года надвигается! Большая хэллоуинская инди-дискотека с дри... 31 октября Суспирия, улица Коперника, 21 Бесплатно Decadance Kabuki Кабуки — один из видов традиционного театра Японии. Современное написание слова ... 31 октября Заря, проспект Мира, 41-43 1800₽ Cult Halloween Вечеринка, полная мистики и драйва. Специальные гости из Москвы: - Catmoonk Liv... 1 ноября проспект Мира, 41-43 от 1500₽

Симфоническое хоррор-шоу

Симфоническое хоррор-шоу Впереди хеллоуин и наверное самое необычное что можно предложить — послушать музыку триллеров в исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгофа. На экране — ка... 31 октября Янтарь-Холл от 2000₽

Ужасающий квест

Квест «Призрак замка Тапиау. Тени прошлого» Мультимедийный квест, погружающий в ужасающую историю XV века, которая произошла в подвалах рыцарского замка Тапиау. Ты готов погрузиться в мрачную темноту, где за каждым углом пр... до 30 ноября улица Дзержинского, 12 800₽

Пугающий маркет

День рождения Гаражки + Хэллоуин Осенний фест пройдёт в стиле Хеллоуин. Ну, а когда ещё, если не в октябре? Кроме привычных зон фестиваля: — маркета локальных брендов с осенними вайбами — тёплой гаражной распрода... c 25 октября по 26 октября Судостроительная улица, 6/2 Бесплатно

Жуткий кинопоказ