Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Иркутске

Здесь у нас обновляемая афиша событий, посвящённых этой ужасно-прекрасной ночи.

Что будет в статье:

В этом году Хэллоуин выпадает на пятницу, что большая удача для всех тружеников пятидневки! Чем ближе к 31 октября, тем больше анонсов будет в этой подборке.

Вечеринки

Костюмированные, разумеется. Даже если в анонсе этого не сказано, надо прийти в костюме :)

Rock Halloween Metal Hail представляет костюмированную вечеринку — повод красиво и одновременно... 31 октября Edison Craft Bar от 500₽ Хэллоуин: Игры Джокера Музыка, шоу-программа и конкурсы, включая розыгрыш за лучший костюм с денежным п... 31 октября Club Neft, улица Чехова, 20 от 350₽

Кино

P.S. для организаторов

Если организуешь что-то Хэллоуинского — неси скорее! Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.