Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Иркутске

В этом году Хэллоуин выпадает на пятницу, что большая удача для всех тружеников пятидневки! Чем ближе к 31 октября, тем больше анонсов будет в этой подборке.
Вечеринки
Костюмированные, разумеется. Даже если в анонсе этого не сказано, надо прийти в костюме :)
Metal Hail представляет костюмированную вечеринку — повод красиво и одновременно...
от 500₽
Музыка, шоу-программа и конкурсы, включая розыгрыш за лучший костюм с денежным п...
от 350₽
Кино
Команда Иркэдишен совместно с интернет-провайдером БВК приглашает на киновечер в...
700₽
Этой осенью рюмочная «Гештальт» решила отойти от громкой музыки и протестировать...
Бесплатно
P.S. для организаторов
Если организуешь что-то Хэллоуинского — неси скорее! Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.