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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Иркутске

Здесь у нас обновляемая афиша событий, посвящённых этой ужасно-прекрасной ночи.

Что будет в статье:

  1. - Вечеринки
  2. - Кино
  3. - P.S. для организаторов

В этом году Хэллоуин выпадает на пятницу, что большая удача для всех тружеников пятидневки! Чем ближе к 31 октября, тем больше анонсов будет в этой подборке. 

Вечеринки

Костюмированные, разумеется. Даже если в анонсе этого не сказано, надо прийти в костюме :)

Rock Halloween
Rock Halloween

Metal Hail представляет костюмированную вечеринку — повод красиво и одновременно...

Edison Craft Bar

от 500₽

Хэллоуин: Игры Джокера
Хэллоуин: Игры Джокера

Музыка, шоу-программа и конкурсы, включая розыгрыш за лучший костюм с денежным п...

Club Neft, улица Чехова, 20

от 350₽

Кино

Кино Хэллоуин
Кино Хэллоуин

Команда Иркэдишен совместно с интернет-провайдером БВК приглашает на киновечер в...

Огонь

700₽

Тихий Хэллоуин с Тимом Бертоном
Тихий Хэллоуин с Тимом Бертоном

Этой осенью рюмочная «Гештальт» решила отойти от громкой музыки и протестировать...

Гештальт

Бесплатно

P.S. для организаторов

Если организуешь что-то Хэллоуинского — неси скорее! Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.

Что есть в статье:

  1. Вечеринки
  2. Кино
  3. P.S. для организаторов

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