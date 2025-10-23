Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Челябинске

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Собрали городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души. Итак, куда же пойти, если ты...
Тыквенная творческая душа
Спектакль в пабе. Герои спектакля — персонажи старших арканов Таро. Шут, Звезда,...
от 1400₽
Хэллоуин в славянско-этническом стиле — это совершенно новая атмосфера! Забудь п...
800₽
Готическая эстетика, игра света и теней, мрачное очарование и немного безумства ...
Бесплатно
Осень подкралась незаметно и вот за окном уже совсем серо и заунывно. Из всех по...
от 450₽
Лайтовая тыковка
Особый, мистический формат. Приходи в хэллоуинском костюме! Можно перевоплотить...
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Скелеты проснулись, и вечеринка начинается! Погрузись в атмосферу Дня мёртвых с ...
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Крэйзи-тыква
Культовая и провокационная вечеринка. Страстная ночь в лучших традициях квартал...
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Организаторы приглашают тебя на незабываемую ночь, полную веселья и мистики! Пр...
250₽
Жуткая, яркая и захватывающая атмосфера с тематическим декором и музыкой от маст...
Бесплатно
В программе тебя ждут мастера клубной сцены, которые создадут незабываемую атмос...
от 1000₽
Всем сладостей и приятных гадостей!