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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Челябинске

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Тыквенная творческая душа
  2. - Лайтовая тыковка
  3. - Крэйзи-тыква

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собрали городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души. Итак, куда же пойти, если ты...

Тыквенная творческая душа

Таро. Музыкальная мистерия
Таро. Музыкальная мистерия

Спектакль в пабе. Герои спектакля — персонажи старших арканов Таро. Шут, Звезда,...

Horse Head, улица Труда, 91

от 1400₽

Как нечисть гуляла
Как нечисть гуляла

Хэллоуин в славянско-этническом стиле — это совершенно новая атмосфера! Забудь п...

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Свободы

800₽

Хэллоуин в стиле Тима Бёртона
Хэллоуин в стиле Тима Бёртона

Готическая эстетика, игра света и теней, мрачное очарование и немного безумства ...

Barbaresco

Бесплатно

Halloween party
Halloween party

Осень подкралась незаметно и вот за окном уже совсем серо и заунывно. Из всех по...

Tarantinoz, улица Энтузиастов, 11

от 450₽

Лайтовая тыковка

Книжный клуб
Книжный клуб

Особый, мистический формат. Приходи в хэллоуинском костюме! Можно перевоплотить...

«Кофе и Книги», улица Труда, 177/1

Бесплатно

Карнавал скелетов
Карнавал скелетов

Скелеты проснулись, и вечеринка начинается! Погрузись в атмосферу Дня мёртвых с ...

Белый рынок на Тернопольской

Бесплатно

Крэйзи-тыква

Hotel Amsterdam
Hotel Amsterdam

Культовая и провокационная вечеринка. Страстная ночь в лучших традициях квартал...

до
Show Girls, улица Труда, 105

Бесплатно

Halloween party BV
Halloween party BV

Организаторы приглашают тебя на незабываемую ночь, полную веселья и мистики! Пр...

БобёрВыдыхай, улица Академика Сахарова

250₽

Halloween: что-то на мистическом
Halloween: что-то на мистическом

Жуткая, яркая и захватывающая атмосфера с тематическим декором и музыкой от маст...

Заря, улица Цвиллинга, 25

Бесплатно

Мистическая вечеринка
Мистическая вечеринка

В программе тебя ждут мастера клубной сцены, которые создадут незабываемую атмос...

Утопия, улица Кирова, 82

от 1000₽

Всем сладостей и приятных гадостей!

Что есть в статье:

  1. Тыквенная творческая душа
  2. Лайтовая тыковка
  3. Крэйзи-тыква

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