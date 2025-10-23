Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Челябинске

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собрали городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души. Итак, куда же пойти, если ты...

Тыквенная творческая душа

Лайтовая тыковка

Крэйзи-тыква

Hotel Amsterdam Культовая и провокационная вечеринка. Страстная ночь в лучших традициях квартал... до 26 октября Show Girls, улица Труда, 105 Бесплатно Halloween party BV Организаторы приглашают тебя на незабываемую ночь, полную веселья и мистики! Пр... 31 октября БобёрВыдыхай, улица Академика Сахарова 250₽ Halloween: что-то на мистическом Жуткая, яркая и захватывающая атмосфера с тематическим декором и музыкой от маст... 31 октября Заря, улица Цвиллинга, 25 Бесплатно Мистическая вечеринка В программе тебя ждут мастера клубной сцены, которые создадут незабываемую атмос... 2 ноября Утопия, улица Кирова, 82 от 1000₽

Всем сладостей и приятных гадостей!