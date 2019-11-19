ТРИУМФ АБСТРАКЦИИ

В Томске открылась выставка новосибирского художника Тамары Грицюк. Для меня работы Тамары Грицюк стали открытием в нескольких аспектах. Во-первых, почти всегда более-менее осведомленные ценители искусства ассоциируют творчество Тамары с её отцом Николаем Грицюком. Конечно, никто не может запретить такое простое сравнение. Однако, если перспективно посмотреть на искусство Тамары Грицюк, то творчество Николая Грицюка - это только один из истоков творчества его дочери. Произведения Тамары Грицюк отмечают взгляд человека её эпохи на мировое искусство. Это многослойное, по своей сути андеграундное для советского искусства, знание традиции модернистского и абстрактного искусства. Во-вторых, работы Тамары Грицюк совершенно изумительны с точки зрения законченности абстрактной формы. На первом месте у неё поиск сложной колористической гармонии. Её работам применима метафора "симфонизм цвета". Динамичность и конструктивность цветовых форм выдаёт принадлежность к новосибирской художественной традиции. Живописность работ Тамары Грицюк усиливает разнообразная фактура цветового пятна от экспрессивных мазков прозрачной краской, до равномерного локального окрашивания форм контрастными цветами. Персональная выставка Тамары Грицюк - это событие в художественной жизни Сибири. Абстрактная живопись обладает мощным психоаналитическим содержанием, именно поэтому в мировом искусстве абстрактная живопись пользуется бешеной популярностью. Можно ничего не знать об абстракционизме, но, придя на выставку, почувствовать свою картину. Приходите, приезжайте смотреть выставку Тамары Грицюк в Томском художественном музее и сверяться со своими эмоциями и чувствами в отношении абстрактной живописи в целом.