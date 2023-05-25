  1. Блог

День полотенца в Санкт-Петербурге

Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело

Что будет в статье:

  1. - Это вообще о чём?
  2. - Возьми с собой полотенце
  3. - Ознакомься с матчастью
  4. - Иди отмечать!

Это вообще о чём?

Английский писатель Дуглас Адамс в 70-х годах написал сценарий для радиопостановки, а потом по её мотивам выпустил серию книг. Теперь это классика юмористической фантастики, потому что такое сочетание абсурда и глубокой мудрости встречается редко. Сюжет начинается с небольшого апокалипсиса (Землю немножко снесли), так что актуальность тоже зашкаливает.

25 мая — это день через 2 недели после годовщины смерти Дугласа Адамса. Почему 2 недели? Потому что почему бы и нет. 

Разработали для тебя инструкцию по празднованию этого необычного события. И в Москве тоже празднуем.

Возьми с собой полотенце

Первое и главное, что сегодня нужно сделать — положить в сумку полотенце, потому что оно должно быть у каждого автостопщика. Демонстрируй полотенце с гордостью в метро, в офисе, в кофейне и вообще везде!

Полотенце, пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практикой: в него можно завернуться, путешествуя по холодным лунам Беты Яглана; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами, что льют красный свет на пустынную планету Какрафун; на нём удобно лежать на песчаных пляжах Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря...
Дуглас Адамс, «Автостопом по галактие» (вообще там целая глава про полотенца)

Ознакомься с матчастью

Странно слышать от нас такое, но отметить День полотенца можно и не выходя из дома. Устраивайся поуютнее и смотри.

Иди отмечать!

Вот список мероприятий, которые мы сочли подходящими. Они связаны с космосом, с английским юмором или помогают не паниковать (это главный совет автостопщикам):

по подписке
Как ученые ищут жизнь за пределами Земли
Как ученые ищут жизнь за пределами Земли

Задумывался ли ты когда-нибудь о том, есть ли жизнь на других планетах солнечной системы или за её пределами? Начнут повествование с Солнечной системы, где жизнь могла и всё ещё может существовать. П...

Жалкие
Жалкие

Утопический мир, где Человек запретил себе жалость. Жалость к ближнему, жалость ...

Курт

1200₽

Ноу Шоу
Ноу Шоу

Спектакль начинается как странный литературный вечер, постепенно перерастает в э...

Площадка 51

от 1000₽

по подписке
Кино на английском: «500 дней лета»
Кино на английском: «500 дней лета»

Что может быть лучше, чем практиковаться в английском под чутким руководством педагога, обсуждая кино и любимые ТВ-шоу. На встречах разговорного клуба будет: - Просмотр фрагментов из фильмов и сериа...

Сахаджа йога медитация в Севкабеле
Сахаджа йога медитация в Севкабеле

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходи...

Океаника-лаб в Севкабеле

Бесплатно

по подписке
День заботы о себе
День заботы о себе

Fitmost вместе с Московским рынком проводят День заботы о себе — будут мастер-классы и лекции о психологии, отношениях, здоровье. В конце мероприятия разыграют 3 абонемента Fitmost. В программе лекци...

по подписке
Время альтернативной комедии
Время альтернативной комедии

Сколько время? Время альтернативной комедии. Комедия без границ, без шаблонов. Это даже не концерт. Это путешествие по бескрайним просторам комедийной Вселенной....

Есть ещё идеи, куда сходить на День полотенца? Делись, и не забудь отметить нас: @kaver_afisha)

Что есть в статье:

  1. Это вообще о чём?
  2. Возьми с собой полотенце
  3. Ознакомься с матчастью
  4. Иди отмечать!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста