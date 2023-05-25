День полотенца в Санкт-Петербурге

Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело

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Это вообще о чём?

Английский писатель Дуглас Адамс в 70-х годах написал сценарий для радиопостановки, а потом по её мотивам выпустил серию книг. Теперь это классика юмористической фантастики, потому что такое сочетание абсурда и глубокой мудрости встречается редко. Сюжет начинается с небольшого апокалипсиса (Землю немножко снесли), так что актуальность тоже зашкаливает.

25 мая — это день через 2 недели после годовщины смерти Дугласа Адамса. Почему 2 недели? Потому что почему бы и нет.

Разработали для тебя инструкцию по празднованию этого необычного события. И в Москве тоже празднуем.

Возьми с собой полотенце

Первое и главное, что сегодня нужно сделать — положить в сумку полотенце, потому что оно должно быть у каждого автостопщика. Демонстрируй полотенце с гордостью в метро, в офисе, в кофейне и вообще везде!

Полотенце, пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практикой: в него можно завернуться, путешествуя по холодным лунам Беты Яглана; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами, что льют красный свет на пустынную планету Какрафун; на нём удобно лежать на песчаных пляжах Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря... Дуглас Адамс, «Автостопом по галактие» (вообще там целая глава про полотенца)

Ознакомься с матчастью

Странно слышать от нас такое, но отметить День полотенца можно и не выходя из дома. Устраивайся поуютнее и смотри.

Иди отмечать!

Вот список мероприятий, которые мы сочли подходящими. Они связаны с космосом, с английским юмором или помогают не паниковать (это главный совет автостопщикам):