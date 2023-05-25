День полотенца в Санкт-Петербурге

Это вообще о чём?
Английский писатель Дуглас Адамс в 70-х годах написал сценарий для радиопостановки, а потом по её мотивам выпустил серию книг. Теперь это классика юмористической фантастики, потому что такое сочетание абсурда и глубокой мудрости встречается редко. Сюжет начинается с небольшого апокалипсиса (Землю немножко снесли), так что актуальность тоже зашкаливает.
25 мая — это день через 2 недели после годовщины смерти Дугласа Адамса. Почему 2 недели? Потому что почему бы и нет.
Разработали для тебя инструкцию по празднованию этого необычного события. И в Москве тоже празднуем.
Возьми с собой полотенце
Первое и главное, что сегодня нужно сделать — положить в сумку полотенце, потому что оно должно быть у каждого автостопщика. Демонстрируй полотенце с гордостью в метро, в офисе, в кофейне и вообще везде!
Ознакомься с матчастью
Странно слышать от нас такое, но отметить День полотенца можно и не выходя из дома. Устраивайся поуютнее и смотри.
Иди отмечать!
Вот список мероприятий, которые мы сочли подходящими. Они связаны с космосом, с английским юмором или помогают не паниковать (это главный совет автостопщикам):
Задумывался ли ты когда-нибудь о том, есть ли жизнь на других планетах солнечной системы или за её пределами? Начнут повествование с Солнечной системы, где жизнь могла и всё ещё может существовать. П...
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