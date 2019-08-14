Топ 9 полезных сервисов для оптимизации работы

Уже сложно представить мир без гаджетов, которые упрощают нашу жизнь. Cуществует много полезных приложений, с помощью которых легко и просто создаются видеоролики с музыкальным сопровождением, серия ярких фотографий. Всё это стало доступно, а вот какие приложения действительно ответят нашим требованиям? Топ 3 сервисов для создания и обработки афиш, которые подойдут и для фотографий: Canva – это бесплатный сервис, где легко создать собственный плакат, буклет, баннер, афишу. Для этого не нужна регистрация, вы можете войти через аккаунт Google или Facebook. Здесь предлагается подробная инструкция по созданию работы. Преимуществом выступает более 1-го миллиона бесплатных элементов для создания изображения, уникальные иллюстрации, огромное количество настраиваемых шаблонов, также есть функция Drag и Drop (перетаскивание). Утилита сохраняет изображение в любом формате, в том числе JPG, PDF, PNG. Fotor – бесплатный сервис с предварительной регистрации или входом через аккаунт Facebook. Сделать коллаж из фотографий, отредактировать изображение, создать афишу. На сайте собрано огромное количество стикеров, фоновых изображений, шрифтов. Есть фильтры и эффекты, ретушь, рамки, удаление эффекта красных глаз и коррекция фигуры. Идеальное приложение для женской половины человечества. FotoJet – подойдет для дизайна, редактирование изображений, создание коллажей, афиш и баннеров. Сервис предлагает не только создание четких и ярких изображений, а также их качественную печать. Сервис имеет встроенные покупки, цена символическая. Здесь собраны различные фильтры, блики, текстуры. Одним из преимуществ выступает создание коллажей трех видов: 1) креативные – возможность создавать 3D изображения; 2) смешные – юмористические и веселые картинки, забавные рамки и различные комиксы; 3) классические – подходят для поздравления друзей и близких, а также для семейных фотографий. Топ 3 сервисов для автопостинга: Amplifr – публикует и анализирует контент во ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Tumblr, Одноклассники. Подсказывает лучшее время для публикации на предыдущее посты. Отчет за неделю присылается на почту. Аналитика автоматически выгружается в Exсel. Цена вопроса – 5$ в месяц за одну страницу. Novapress – способен отслеживать новые публикации на нескольких сайтах и размещать их в нужных сообществах. Способен расставлять хэштеги и помечать фотографии водяным знаками. Вы настраиваете расписание публикаций, формат поста, автоудаление, импорт и RSS-лент – дальше сервис действует сам. Недостаток в том, что получается однообразный контент. Первые 10 дней бесплатно, после подписка в месяц обойдется в 350 рублей. Подойдет для ВКонтакте, Twitter, Google, Facebook. Smmplanner – бесплатная версия дает возможность от 50 до 100 постов в месяц. Поддерживается во ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники. Главный минус – расписание публикаций фиксируется самим человеком, путем выбора даты и установки определенного времени. Одна страница стоит 130 рублей и 50 постов за 49 рублей. За 300 рублей в месяц доступными станут видео, а еще за 100 дополнительный вотермарк. Топ 3 сервисов для создания видео: DaVinci Resolve – бесплатная программа-видеоредактора поможет обработать видео, использую передовые технологии, с которыми работают в Голливуде. Shotcut – бесплатный видеоредактор, в котором легко нарезать видео, добавить в него различные эффекты и сконвертировать видеофайл в нужный вам формат. Avidemux – это 64-битная версия бесплатного видео-редактора со множеством фишек и функций.