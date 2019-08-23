Топ 5 знаменитых писателей-фантастов из России

Книга – это полет мыслей и вклад неисчерпаемого воображения. В школе учителя заставляют читать русскую классику, а она редко пробуждает в детях интерес к литературе, скорей отбивает желание изучать любые русские произведения, так как раньше писали на один лад, не потому что писатели так хотели, а потому что от них этого требовали. Свобода слова, по-большей части, была запрещена. Сейчас разрешено писать обо всем, что считаешь нужным, никто не боится проявить свою фантазию, показаться вычурным, ирреалистичным. Наоборот индивидуальность на вес золота в наше время. Топ 5 современных писателей-фантастов из России: 5 – Михаил Атаманов «Тёмный травник» В книге главный герой устраивается на работу в компанию, которая занимается разработкой игр виртуальной реальности. За работу платить не будут, выходных дней нет, и в праздники тоже. Герою предстоит играть за не популярного персонажа – гоблина-травника. Самое главное – это зрелищно играть и тогда в будущем будут разного рода «плюшки». 4 – Георгий Смородинский «Стальные волки Крейда» Главный герой находится в Проклятом Княжестве, где разгорается пламя войны. Заточены на протяжении нескольких столетий, монстры пытаются выбраться наружу. Рассказывается о том, как ГГ с товарищами пытается справиться со всеми бедами, что встречаются им на пути. 3 – Василий Маханенко «Путь шамана» Виртуальный мир Барлиона, который наполнен приключениями, битвами, монстрами, игроками. Здесь есть и эльфы, и драконы, и магия. В этом мире игрок не чувствует боли, но для части игроков Барлиона стала адом, потому что они преступники, играющие в самом тяжёлом режиме с включёнными ощущениями. 2 – Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить» Книга о смертельно больном главном герое, который стоит перед выбором: погрузиться в виртуальный мир игры «Тетрис» бескрайним мир меча и магии или тихо угасать, вычеркивая каждый день из календаря. Играть, чтобы жить. 1 – Дмитрий Глухов кий «Metro 2033» Действие разворачивается с главным героем на станции ВДНХ в Московском метро, куда несколько лет назад, люди были вынуждены спуститься, чтобы выжить. Они сражаются за свою жизнь, борясь с монстрами, которые появились из-за сильной радиации на поверхности. Путь наверх для людей под запретом, поэтому под землёй образовались целые «города». Рекомендую к прочтению!?